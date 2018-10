"Ha nem teszünk valamit, kihalhatnak" - különleges oroszlánok jöttek a világra

A két kölyök, egy hím és egy nőstény augusztus 25-én született, mindketten jól vannak és egészségesek - mondta Andre Ganswindt, a Pretoriai Egyetem emlőskutató intézetének munkatársa.



Az intézet szakértői a nőstény afrikai oroszlánok (Panthera leo) reprodukciós rendszerét kutatják, 18 hónapnyi kísérletezés után érték el a sikert.



Ganswindt elmondta, hogy egy egészséges oroszlántól gyűjtöttek spermát, majd meglepő módon nem volt szükség túl sok próbálkozásra a sikeres megtermékenyítéshez. A szakértő szerint az áttörő eredmény megismételhető, így a tudósok remélik, hogy a technika alkalmazható lesz más veszélyeztetett nagymacskák megmentésére is.



Az oroszlánok kihaltnak számítanak 26 afrikai országban, a vadon élő egyedek száma az elmúlt két évtizedben 43 százalékkal visszaesett. Nagyjából 20 ezer példány él szabadon a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) adatai szerint, amely az afrikai oroszlánt a sebezhető kategóriába sorolja.



"Ha nem teszünk valamit, kihalhatnak" - mondta Ganswindt.



Kiemelte: ahelyett, hogy az oroszlánokat pároztatás céljából áthelyeznék, ezzel a technikával egyszerűen a spermát kell átszállítani a termékeny nőstényekhez, ahogyan azt a fogságban élő elefántpopuláció esetében is teszik Észak-Amerikában és Európában.



Az eredmények részben Isabel Callealta spanyol állatorvos és a Pretoriai Egyetem tudósa kutatásának köszönhetők.



Callealta arra képzett ki oroszlánokat, hogy közvetlenül a kerítés mellé feküdjenek, ahol könnyen vérmintákat vehetnek tőlük a hormonszintjük és így az inszemináció ideális időpontjának meghatározása érdekében.



A megtermékenyítést a Pretoriától 80 kilométerre északnyugatra lévő Ukutula Conservation Centerben végezték.



"Az, hogy az első mesterséges megtermékenyítéssel fogant oroszlánkölykök természetes hazájukban, nem pedig egy tengerentúli állatkertben születtek, fontos mérföldkő Dél-Afrika számára" - fogalmazott Imke Lueders kutató.



"Az asszisztált reprodukciós módszer újabb eszköz az állatvédelem számára, természetesen nem az egyetlen megoldás, de egy újabb módszer, amelyet a veszélyeztetett fajok védelme érdekében használhatunk" - mondta.



Állatvédelmi szervezetek azonban bírálattal is illetik a módszert.



"A fogságban élő oroszlánok tenyésztésének ipara Dél-Afrikában kizsákmányoló és profitorientált. Bevételét interakción alapuló tevékenységekből - oroszlánkölykök simogatásából, oroszlánsétáltatásból, trófeavadászatból és oroszláncsontvázak kereskedelméből - szerzi és semmivel sem járul hozzá a faj megőrzéséhez" - emelte ki Mark Jones, a Born Free Alapítvány munkatársa.



Egy 18 nemzetközi és afrikai állatvédelmi szervezetből álló csoport levelet írt a kutatóknak. Eszerint nem támogatják a kutatást, de elismerik, hogy a mesterséges megtermékenyítés segíthet más veszélyeztetett vadmacskák, például a gepárdok védelmében.