Harminchét éves a világ legidősebb, fogságban élő óriáspandája

Alapvetően jó egészségben ünnepelte 37. születésnapját Pasze, a világ jelenleg legidősebb, fogságban élő óriáspandája, amelynek életkora emberre vetítve eléri a 140 évet. A nőstény panda az egyik legismertebb is, miután 1990-ben róla mintázták az Ázsiai Játékok kabalafiguráját.



Pasze, aki Szecsuan tartomány Paohszing megyéjében látta meg a napvilágot, Pan Pan "művésznéven", a kabala megihletőjeként vált igazán sztárrá. Az angolul Basinak nevezett matróna koronával a fején és különleges születésnapi tortával ünnepelte születésnapját szerdán a fucsoui pandakutató központban, Fucsien tartományban.



Noha magas a vérnyomása és néhány éve szürkehályogműtéten is átesett, gondozói szerint alapvetően jó egészségnek örvend. A 100 kilós állat szervezete azonban már némileg elöregedett, ezért csak folyadékokkal és kis mennyiségű bambuszlevéllel táplálkozik. Ugyanakkor mozgékony, és alvásával sincs probléma.



A pandakutató központ igazgatója szerint leginkább az érelmeszesedés és a magas vérnyomás ad okot aggodalomra Paszéval kapcsolatban. Attól tartanak, hogy egyszer hirtelen elszakad egy érfala. Négy ember felváltva vigyáz rá, és hat kamera követi a mozgását.



Tavaly októberig a hongkongi állatkertben lévő Csia Csia volt a világ legidősebb óriáspandája, a nőstény állat 38 évesen múlt ki. Vadon átlagosan 15 évig élnek a pandák, fogságban azonban a jobb életkörülmények miatt sokkal hosszabb életkort is elérnek.



Az egyedül Kínában honos óriáspandák a világ legveszélyeztetettebb állatfajai közé tartoznak; a legfrissebb felmérések szerint 2013 végén 1864 élt közülük vadon, 422 pedig fogságban.



Szakértők szerint Pasze szokatlanul hosszú életének jelentős tudományos értéke van, mert a fucsoui közeg, ahol él, jelentősen eltér az óriáspandák természetes élőhelyétől.