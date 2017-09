Harvey után Irma tombol: míg Texas és Louisiana megnyugszik, Florida felkészül a csapásra

Mi a hurrikán?

A hurrikánok a tenger felett jönnek létre, valamilyen kisebb nyomáscsökkenés hatására összeáramlás indul meg, melyben zivatarok alakulnak ki. Ezek aztán képesek rendszerbe szerveződni, forgó mozgásba kezdenek, felerősödik bennük a szél, kialakul a szem, a spirálkarok, és hasznosítják önmaguk fenntartására a meleg tengerből származó energiát. Mivel a passzát sodorja a vihart nyugat felé, folyamatosan meleg tengervíz felett tud tartózkodni. Ha a szélerősség eléri a 120 km/órás sebességet, akkor már nem egyszerű viharról, hanem hurrikánról, vagy ahogy az ázsiai térségben nevezik, tájfunról van szó.

Milliárdos kár

Keresztelő. A hurrikánokat kialakulásuk sorrendjében, minden évben az ábécé első betűjétől indulva nevezik el. A nevekről a WMO és az Amerikai Hurrikánközpont közösen, előre hoz döntést. Az év első hurrikánja tehát A betűs nevet kap, és így tovább. A Q, U, X, Y, Z kimarad, így csak 21 nevet adhatnak egy évben. Ha több kell, akkor a görög betűkkel folytatják.

500 évente esik ennyi eső

Irma sem kegyelmez

Harvey odacsapott az olajáraknak is

Az olaj árán is meglátszik a Harvey hurrikán hatása. A világ az elmúlt években az erősödő amerikai olajpala-kitermelés miatt a korábbinál jobban függ a texasi olajipartól, írja a Napi.hu. Az USA-ban meredeken emelkedett a benzin ára, és ha a szakértői jóslatok az erős világpiaci olajkeresletről igaznak bizonyulnak, akkor ez a magyarországi benzinkutakat is elérheti.

„Folyamatosan óva intjük az embereket attól, hogy gyalogoljanak az áradatban, és hogy a gyermekeknek megengedjék, hogy a vízben játsszanak. Ez még hetekig így lesz" – mondta Porfirio Villarreal, a texasi egészségügyi hivatal szóvivője, a The New York Timesnak a múlt hét végén. Aligátorokat, kígyókat, veszedelmes vöröshangyákat sodor a víz szerte a texasi nagyvárosok utcáin, ott, ahol néhány hete még nyugalomban sétáltak az emberek. S bár úgy tűnik, Harvey elcsitult, a közvetlen hatásai még sokáig érezhetőek lesznek: ahol van is csapvíz, nem fogyasztható, járványveszélyre figyelmeztetnek a hatóságok, az utcán hömpölygő víz baktériumokkal és nehézfémekkel szennyezett.Pontosan 7,85 milliárd dollár (ami kb. 2000 milliárd forint) – ennyit kért Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke a Harvey hurrikán texasi és louisianai áldozatainak megsegítésére az USA Kongresszusától. Greg Abbott, a környezeti katasztrófa sújtotta Texas kormányzója már most jelezte, valószínűleg ezenfelül még 125 milliárd dollárra szükség lesz az újjáépítéshez.Az amerikai szövetségi katasztrófaelhárítási hivatal jelentése szerint 779 ezer texasit szólítottak fel a hatóságok, hogy hagyja el otthonát, további 900 ezren pedig önként menekültek el, az állam 62 megyéjét nyilvánították katasztrófa sújtotta területnek.Eddig úgy tartották, hogy a 12 évvel ezelőtt pusztító Katrina hurrikán volt az USA történetének legkegyetlenebb vihara: 1800 áldozatot követelt, New Orleanst kis híján földig rombolta. Gyorsan a szervezetlenség szimbóluma lett. A lezúduló víz mennyiségében Harvey már egészen biztosan megelőzte. A jelenlegi állás szerint szerencsére azonban közel sem követelt annyi emberéletet, mint Katrina, de az egyéb veszteségeket még csak most kezdik számba venni. Ráadásul szerda este iszonyatos erővel – 295 km/h-s szelet hozva – csapott le az Irma hurrikán Puerto Ricóban. Az előrejelzések szerint Florida is felkészülhet: hétvégén Irma elérheti a kontinens partjait is.– Harvey valóban erős hurrikánnak számított, de az igazi problémát a vele együtt lezúduló víz jelentette – mondja Salavec Péter meteorológus, és hozzáteszi, az USA-ban meg is dőlt a csapadékrekord a térségben. – Átlagosan 500 évente esik egyszerre annyi eső, amennyi most – világít rá, és elmagyarázza, ez azért is történhetett meg, mert Harvey szokatlanul lassan mozgott, miközben folyamatosan táplálta magát a partoktól keletre fekvő meleg tengervízzel. S bár épp ennek a térségnek – tehát a Mexikói-öbölnek – az egyik legjobb és legkorszerűbb az árvízvédelmi rendszere, a hatalmas mennyiségű csapadék okozta áradásoktól nem sikerült megmenteni az érintett területeket.– Átlagosan a folyók 4 lábnyi vízszintemelkedését – nagyjából 1,2 méter – bírja el az árvízvédelmi rendszer, de most olyan 6-7 lábra rúgó vízmennyiséggel kellett volna megbirkóznia. Nem sikerült – mutat rá a szakértő, és hozzáteszi, egyelőre csak találgatunk, hogy az érkező Irma hurrikán milyen károkat okoz majd.– Az Irma valamivel gyorsabban vonul, mint a Harvey, és egyelőre erősebbnek is tűnik. Az, hogy mekkora pusztítást visz véghez egy hurrikán, sok mindenen múlik. Míg Harvey a kontinens partjait elérve egyértelműen mérséklődött, addig Irma először a szigetekre csapott le, és mivel jónak tűnik az utánpótlása a meleg, páradús levegőből, hiába gyorsabb, elképzelhető, hogy lassabban veszít az erejéből, és rövidebb idő alatt is képes lesz hasonló pusztítást végezni. Ám ez egyelőre csak találgatás – hívja fel rá a figyelmet a meteorológus, és elmagyarázza, hogy ugyan az előrejelzési rendszer az elmúlt 10-15 évben hatalmas fejlődésen ment keresztül, azért még mindig igaz, hogy lehetetlen tökéletes, minden hibalehetőséget kizáró előrejelzést adni.Minél közelebb érünk a várható időponthoz, amikor lecsap a vihar, annál pontosabban tudjuk meghatározni az érkezése helyét is. – Ez például még sokkal pontatlanabbul ment 12 éve, amikor a Katrina letarolta New Orleanst. Erősebb is volt, és hamarabb is érkezett, mint várták. Azóta sokat változott a rendszer: a fejlesztések egyik iránya kimondottan erre a hurrikánok által veszélyeztetett térségre koncentrált, azzal a céllal, hogy a lehető legpontosabb előrejelzést tudják adni – avat be Salavec Péter.

Nem újdonság a dühöngő szél

Katrina elfelejtett generációja

A Katrina hurrikán gyorsan az általános fejetlenség és szervezetlenség szimbóluma lett szerte a világban. Az amerikai kormány, élén George W. Bushsal nem készült fel a pusztításra, amit a ciklon hozott. Hatása még évekkel később is érződik a térségben. Még tíz évvel a hurrikán után is megdöbbentő adatok kerültek napvilágra: 2015-ben a gyermekszegénység a városban 39 százalék, ami 17 százalékkal több, mint az amerikai átlag. Két éve a városban még 26 ezer 16 és 24 év közötti fiatalnak nem volt munkája, és nem is járt iskolába. De beszélni kell arról is, hogy egy évvel Katrina után átlagosan 35 százalékkal nőtt a katasztrófa miatt mentális betegségekkel küzdők száma. És létezik egy réteg, New Orleans elfelejtett generációja, melynek azok a ma már fiatal felnőttek a tagjai, akik tinédzserként élték át a borzalmakat. Rájuk még mindig hatással vannak a történtek, de szinte soha nem beszélnek róla.

Évente nagyjából 10 trópusi vihar és 6 hurrikán alakul ki a Karib-térségben, tudjuk meg. Ezek nagy része el is éri a partokat.Tizenkét éve a Katrina, négy éve a Sandy, most a Harvey és az Irma: az elmúlt két évtized legnagyobb hurrikánjai voltak, melyek a térséget sújtották. Nem először vetődik fel a kérdés, hogy vajon a klímaváltozásnak van-e köze ahhoz, hogy ilyen erős viharok alakulnak ki.Salavec Péter szerint ha van is, az ma még bizonyíthatatlan. – Legalább 100-200 évet felölelő hurrikánstatisztika kellene ennek megállapítására – mondja, és elmagyarázza, a klímaváltozás folyamatai jóval hosszabb időskálán – évtizedek vagy még hosszabb idő alatt – zajlanak, mint amekkora egy hurrikán élettartama. A hurrikán erősségét meghatározó tényezők néhány napos változásai pedig nagyobb mértékűek, mint maga a klímaváltozás. Annyit átlagosan még nem melegedett a tengerek vize, hogy biztos legyen az összefüggés –fejezi be.