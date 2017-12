Hatalmas felfedezést tett a NASA, miközben idegen életformák után kutatott

OEmbed tartalom: https://www.facebook.com/NASA/videos/10155853231471772/

Két új bolygót fedeztek fel a Kepler-90 csillag körül. A csillag sokban hasonlít a naprendszerünkre - írja az Independent A csillagot és a naprendszert már korábban felfedezték, az áttörést most az jelentette, hogy a csillagászok a Google mesterséges intelligencia technológiájával felfedezték a két bolygót.A számítógép a Kepler űrteleszkóp adatait vizsgálta meg, hogy bolygókra vonatkozó jeleket keressenek. Ekkor találták meg a két új bolygót.A felfedezés azt sugallja, hogy már felfedezhettünk a miénkhez hasonló naprendszereket, csak még nem vettük észre őket, nem találtuk meg az adatok között a jeleket."Ahogy vártuk, izgalmas felfedezések rejlenek a Kepler korábbi adatainkban. Csak megfelelő eszközre, technológiára vártunk" - mondta Paul Hertz, a NASA asztrofizikai részlegének washingtoni igazgatója. "Ez a felfedezés azt mutatja, hogy adataink aranybányák lehetnek az elkövetkező években a kutatók számára."Andrew Vanderburg kutató azt mondta, meglepődne, ha nem rejtőzne még több bolygó a naprendszerben. Azt is mondta, hogy "szinte biztosan nem ez az utolsó" rendszer, amelynek nyolc bolygója van, és várható, hogy a saját naprendszerünk nem is számít olyan rendkívülinek.A Kepler-90 rendszerben nem valószínű, hogy életet találnánk. Azonban a felfedezések a bolygók puszta számáról javítják annak a lehetőségét - minden egyes naprendszerben -, hogy végül rátaláljunk az élet nyomaira. Sokkal több exoplanetum létezik, mint gondolnánk - írja a cikk.