Hatalmas jéghegy készül leválni az Antarktisz-félszigetről

A valaha ismert egyik legnagyobb jéghegy készül leválni az Antarktisz-félszigetről - jelentették be kutatók.



A szakemberek szerint az Antarktisz-félsziget Larsen C selfjegének - a parti síkságról a tengerbe benyúló jégtömeg - egyik törésvonala nagyjából 18 kilométerrel nőtt meg néhány hét alatt decemberben, ami azt jelenti, hogy a leszakadni készülő csaknem ötezer négyzetméteres jégtömböt immár egy mindössze 20 kilométeres szakasz köti össze a selfjéggel - írta a BBC News.



A nagyjából 350 méter vastag Larsen C az Antarktisz nyugati részén terül el, feltartóztatva az őt tápláló gleccsereket. A kutatók évek óta figyelemmel követik a selfjég törésvonalának alakulását, az aggodalmaik pedig egyre csak fokozódtak a Larsen A 1995-ös és a Larsen B 2002-ben bekövetkezett hirtelen feltöredezése után.



"Csodálkoznék, ha a következő pár hónapon belül nem következne be a leválás" - mondta a projektet vezető Adrian Luckman, a walesi Swansea-i Egyetem munkatársa, aki kollégáival műholdas felvételeket elemezve jutott arra, hogy a jégborjadzás immár elkerülhetetlen.



Luckman szerint ötezer négyzetkilométeres kiterjedésével, a leszakadó jégtömb az eddig feljegyzett tíz legnagyobb jéghegy közé fog kerülni.



A szakemberek szerint a klímaváltozás ugyan közrejátszhatott az évtizedek óta meglévő törésvonal növekedéséhez, ám ennek alátámasztására nincsen közvetlen bizonyíték.



A kutatók úgy vélik, hogy a jégtömb leválásával a selfjég egésze sebezhetőbbé válik vagy akár teljesen széttöredezhet, ám a pontos sorsát egyelőre nem lehet megmondani.



A leváló jéghegy nem fogja növelni a tengerszintet, ám, ha a selfjég tovább töredezik, akkor a gleccserek szabad utat kaphatnak az óceánba, ami már befolyásolhatja a tengerszintet.



A becslések szerint, ha a Larsen C által jelenleg feltartóztatott jégmennyiség egésze eléri a nyílt vizet, akkor tíz centiméterrel emelkedhet a globális tengerszint.