Hétezer éves talány: Mit ábrázol ez a szobrocska?

Hétezer éves szobrocska okoz komoly fejtörést a régészeknek Görögországban, ugyanis a rejtélyes alkotásról, amelyet márciusig a nagyközönség is szemügyre vehet az athéni Nemzeti Régészeti Múzeum tárlatán, azt sem sikerült egyelőre megállapítani, hogy pontosan mit is ábrázol.



A "hétezer éves talányként" emlegetett 36 centiméter magas gránitfaragvány az intézmény The Unseen Museum elnevezésű tárlatán kapott helyett. A március 26-ig látható kiállítás címe arra a csaknem 200 ezer antik tárgyra, köztük szobrokra, arany ékszerekre és mindennapi tárgyakra utal, amelyek a múzeum raktáraiban állnak.



A késő újkőkorszakból származó szobrocskának hegyes orra, hosszú nyaka, feltűnően gömbölyű pocakja, egyenes háta és zömök, henger alakú lába van.



"Lehet ez egy emberszerű figura madárszerű arccal vagy egy madárszerű lény, amelynek semmi köze az emberhez, hanem sokkal inkább a neolitikus társadalom ideológiájához és szimbólumrendszeréhez kötődik" - magyarázta Katya Manteli, a múzeum kurátora.



A szakértők a szobrocska származásában sem biztosak, mivel az alkotás egy magángyűjteménybe tartozik. Mindössze feltételezni tudják, hogy az észak-görögországi Thesszáliából vagy Macedóniából származik.



Az újkőkori szoboralakok többségét ugyan puha kőzetből faragták, ez az alkotás azonban kemény kőzetből készült, annak ellenére, hogy a készítőjének nem álltak rendelkezésére a szükséges fémeszközök. A szobrocska magasabb a neolitikus alkotások többségénél, amelyek ritkán nagyobbak 35 centiméternél.



"Készítésének módját és méretét tekintve, ez a szobor egyike az új kőkorszakbeli Görögország ritka és egyedi alkotásainak" - összegezte a kurátor.



A szakember szerint további fejtörést jelent számukra az alak nemének meghatározása, illetve annak eldöntése, hogy a készítő a megfelelő eszközök hiányában mondott le az apró részletek kifaragásáról vagy szándékosan aszexuális figurát készített.

A régészek úgy vélik, mivel a szobor felülete csiszolt, ezért az alkotás befejezett, ugyanakkor fenntartják azt, hogy ha a készítőnek lettek volna megfelelő eszközei, akkor még finomabb munkát végzett volna.