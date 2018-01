Hevesi Krisztina: Ha a másik kritizál, az fáj - Önértékelésünk része, hogy milyen szeretők vagyunk

Kedvencek



Sport: – A klasszikus balett, néha ma is beállok a rúd mellé.

Film: – Dangerous Minds (Coolio – Gangsta’s Paradise), amely a tanár-diák kapcsolatról szól.

Példakép: – Édesapám, aki szintén egyetemi oktató volt.

Ajándék: – A családi legenda szerint nyolcnapos koromban kaptam egy mackót anyu egyik kolléganőjétől, akivel onnantól kezdve elválaszthatatlanok lettünk. Hiába hoztak anyuék nekem szebbnél szebb játékokat, én csak ehhez a nyúzott, kopott kismackóhoz ragaszkodtam. Hűséges típus vagyok…

Szín: – Sok színt kedvelek, főképp a vidámakat. Aktuális kedvenc a türkizzöld.

Szilveszter: – Mindig az éppen következő – tehát most a holnapi, nagyon készülök!

– Mi, pszichológusok, rendszeresen szupervízióba járunk. Ez egy olyan fórum, ahol szakmai beszélgetéseket folytatunk, hozzáértők segítenek, ha valahol elakadunk a munkánkban, illetve itt fejlődhetünk is. Már egyetemista korunkban megtanuljuk, ha nem költünk erre, akkor majd költünk válóperre. A nap folyamán ugyanis rengeteg fájdalmat, problémát fogadunk be, egyfajta „konténerként" működünk, és ha mindezt, illetve az ezzel járó feszültséget ráborítanám otthon a páromra, biztosan nem bírná hosszú ideig. Persze vele is beszélgetek, de a napi gondolatokat osztjuk meg, és nem a munkával járó stresszt. Ráadásul nekem az egyik legjobb barátnőm is pszichológus, ha akad valamilyen privát mélypontom, azt meg tudom vele beszélni.– A páromnak (Hevesi Tamás énekes – a szerk.) ilyenkor mindig van két-három fellépése, és én megyek vele. Ilyen értelemben a szilveszter nálunk a munkáról szól. Azt nagyon tisztelem benne, hogy soha nem csinál ebből az ünnepnapból haknit. Nem arról szól, hogy feszített tempóban rohanunk egyik helyszínről a másikra. Fontos, hogy az év utolsó napja számunkra is legalább részben kikapcsolódás legyen. Előre úgy tervezzük meg, hogy az az utolsó hely, ahol az éjfél ér minket, és ott is töltjük az éjszakát. Iszunk egy pohár pezsgőt, utána már egyikünk sem vezet, hanem akkor kezdünk mi is mulatni.

Az afrodiziákum szó eredete Aphrodité, a szerelem istennőjének nevéhez kötődik, aki a tengerből kiemelkedve egy kagylóban látta meg a napvilágot, majd Kythéra szigetére lépve lábai nyomán virágok és fák keltek életre. Ezek közül a menta, a gránátalma, a kékvirágú lótusz és a mirtusz természetes vágykeltőnek és vágyfokozónak bizonyult.

– Általában nem szeretem a nagy fogadkozásokat, de az tény, hogy mindannyiunkra hat az új esztendő. Új a noteszünk, év elején még szépen írunk bele, ez persze év végére alaposan megváltozik. Na, körülbelül így vagyunk a fogadalmainkkal is. Én úgy gondolom, hogy bizonyos mértékig rendezetten érdemes indítani az évet, terveket szőni, hogy ne a káoszba csöppenjünk. Adjuk meg magunknak a tiszta lap érzését. Higgyük el, hogy sok mindent jobban csinálunk majd, ami persze nem feltétlenül sikerül is így, de szükségünk van az optimizmusra a lendülethez. Én például aktuálisan azzal bíztatom magam, hogy ügyesebb leszek az új esztendőben, mivel szeretnék egy életmód-változtatást végigvinni. Mostanában nagyon elhanyagoltam az étkezést a napi rohanásban, azt eszem, amit éppen találok. Sokszor úgymond „száraz tápon" élek, máskor pedig egyáltalán nincs időm enni. Ezt szeretném egy kicsit tervezettebben csinálni. Merthogy magamon tapasztalom, hogy igaz az a mondás, miszerint a koplalás hizlal a legjobban. Illetve az egyetemi naptáramban látom, hogy rettenetesen nehéz félévem lesz. Emellett azonban azt sem szeretném, hogy ne jussak el sportolni, mert az elmém is frissebb, jobban tanul és gyorsabban működik, ha rendszeres fizikai aktivitásban van részem. Szép dolog a lélek tápláléka, de a testet is ápolni kell.– Mindig megvisel az – hiszen a pszichológus is ember –, amikor kis nüánsznyi dolgok, információhiány miatt mennek esetleg tönkre, vagy hűlnek ki párkapcsolatok. Az elmúlt héten öt nap leforgása alatt három tinédzser lány keresett meg a rendelőmben amiatt, hogy vaginizmussal küzd. A hüvely izmok annyira összezáródnak, hogy a partner számára lehetetlenné teszik a behatolást. Ez a tünet egy fájdalomra adott reflexszerű reakció – a nő így védi magát. A fiatalok gyakran elhiszik, hogy a nők valóban a felnőttfilmekben ábrázolt módon működnek a való életben is, s egy az egyben a pornófilmekben látott gyakorlatot űzik. Ott alig van a nő számára előjáték, viszont sok az agresszív aktus, a rendezők a látványra mennek. A serdülő lányok pedig azt gondolják, hogy velük van baj, hiszen ők nem így élvezik a szexet. Eltitkolják, ha fájdalmat élnek át, ami aztán az elviselhetetlenségig fokozódhat. Kialakul a vaginizmus – vagy egyszerűen csak elmarad az orgazmus, ami miatt pedig a fiú érzi rosszul magát. A legújabb, 2017-es kutatások újra hangsúlyozzák, hogy a nő legfontosabb izgalmi szerve a csikló, s csupán a nők 20%-a rendelkezik úgynevezett „hüvelyi" orgazmussal, amit egyébként szintén a csikló testen belüli szárainak ingerlése eredményez. Nagyon sok fiatal nincs ezzel tisztában, sem a nők számára valóban örömet jelentő technikával, és aztán párkapcsolatok mennek szét miatta. Vagyis a nők nagyjából ellentétesen működnek azzal, amit a pornófilmek bemutatnak.

– Erre hadd mondjak egy elsőre meglepőnek tűnő dolgot! Mindenhol azt olvassuk, hogy beszélni kell a szexuális elakadásainkról a párunkkal, azonban annál, ha nem kommunikálunk még sokkal több kárt tudunk okozni azzal, ha beszélünk róla, de rosszul! A szexualitásunk nagyon érzékeny terület, az önértékelésünk része. Mércéje annak, hogy milyen szeretők vagyunk. Serdülőkorunktól kezdve foglalkoztat minket, hogy milyenek vagyunk az ágyban, így ha a másik ezt kérdőjelezi meg, ebben kritizál, az nagyon mélyen érint. S amikor sértve érezzük magunkat, hajlamosak vagyunk sértéssel reagálni – s olyan mondatok hangozhatnak el, olyan sebeket okozhatunk, amit nem lehet meg nem történté tenni. Ezek a bántások pedig beékelődnek a párok közé, hasadást okozhatnak a párkapcsolatban.– Anyukák hozzák el hozzám 14 éves kislányukat, mert tudják, hogy a kamasz lányoknál mennyi szorongást tud okozni, ha ezen a téren nem érzik teljesnek magunknak. De az is örömmel tölt el, hogy 50-60 éves párok is felkeresnek, és nemcsak a fiatalok mernek eljönni. A legidősebb kliensem egyébként 70 év feletti volt. Emiatt nagyon hálás vagyok a médiának, hogy segítenek az embereknek ezeket a problémákat beazonosítani, és a gyors (általában 1-3 alkalom) kezelési lehetőségeket is megismertetni. Úgy gondolom, az ilyen cikkeknek van sorsfordító szerepe a szexuálpszichológia felé való nyitásban.– Tényleg igaz, hogy mindennek megvan a maga ideje. Ideje van a vetésnek, az aratásnak, a szüretnek, és nem lehet e sorrendeket megváltoztatni. Télen a természet is megpihen, használjuk ki, nálunk is ez legyen a befelé fordulás, illetve az egymásra figyelés időszaka. Szánjunk időt a pihenésre, a nagy beszélgetésekre. A fahéjillatot ne feltétlenül csak a karácsonyra tartogassuk! Használjunk citrusféléket, amelyek feltöltik a szervezetet, tele vannak vitaminokkal, nem beszélve arról, hogy afrodiziákumként sem utolsók. Vegyük elő a társasjátékot – vannak szuper pszichológiai, személyiségfejlesztő játékok, amelyekből megismerheted saját magadat, s közelebb kerülhetsz a párodhoz. Találhatunk erotikus társasjátékokat, azt is érdemes lehet kipróbálni. A léleknek szüksége van az ünnepekre, de a pihenésre is: ne próbáljuk meg sürgetni az időt. A boldogság titka a jelen öröme, különben, ha mindig másra vágyunk, elrohan mellettünk az élet.