Hiába emelkedett fel Kína, ha elnyomják az emberi érdekeket

Joshua Wongot arról kérdezte az AP, hogy mit vár Donald Trump amerikai elnök vasárnap kezdődő ázsiai körútjától, amelynek keretében Pekingbe is ellátogat.



A 21 éves politikai aktivistát és két társát tavaly közmunkára és felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte egy bíróság törvényellenes gyülekezésért, amiért három évvel ezelőtt részt vettek az úgynevezett "esernyős forradalomban". Az ügyészség súlyosbításért folyamodott egy fellebbviteli bírósághoz, amely idén augusztusban hat és nyolc hónap közötti letöltendő börtönbüntetésre változtatta az ítéleteket. Az elítéltek fellebbeztek ezek ellen, és óvadék ellenében szabadlábon várhatják az újabb döntést.



Wong szerint Trump ázsiai körútját valószínűleg nagy bizonytalanság fogja övezni.



Emellett felszólította az elnököt: ne hagyja, hogy az emberi jogok kárt szenvedjenek a gazdasági érdekek javára, ugyanis szerinte könnyen lehet, hogy Kína felemelkedése egyszer majd az amerikai üzleti érdekeknek is közvetlenül ártani fog.



Ezzel kapcsolatban utalt arra, hogy a hongkongi hatóságok - valószínűleg Peking kérésére - nemrég nem engedték belépni a volt brit gyarmat területére Benedict Rogers brit emberi jogi aktivistát. Hasonló eset a jövőben bármikor előfordulhat - tette hozzá. "Eljöhet a nap, amikor már amerikai politikusokat vagy üzletembereket sem engednek be egy olyan fontos pénzügyi központba, mint Hongkong" - mondta. Arra kérte az Egyesült Államokat és a többi nyugati országot: jobban figyeljenek arra, hogy a "kínai modell milyen mértékben fenyegeti az ázsiai-csendes-óceáni stabilitást".



Az AP szerint Wong a kínai modell alatt a demokratikus reformok nélküli gazdaságfejlesztést értette.