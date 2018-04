Húsvét, a mozgóünnep: nincs egyezség az egyházak között, külön ünnepel kelet és nyugat

A holdtöltét várjá

Megváltást vagy feltámadást?

Akár 35 nap ülönbség is előfordulhat a húsvét első és utolsó lehetséges időpontja özött, az ünnep mindig . és április 25. özé esik. Egy laikus számára találomra választottnak is tűnhet az időpont, valójában egyáltalán nem az: a hagyományok, az időszámítás módja, a Hold mozgása dönti el, hogy melyik évben mikor van a kereszténység legnagyobb ünnepe. Az eltérő számítási módszer miatt a nyugati és ortodox egyházak ülön ünnepelnek.Húsvét árnapja a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét övető árnap a gyakorlat szerint. A tavaszi napéjegyenlőség -ére esik, ez tehát a számítás kiindulópontja.– A Krisztus halála utáni első néhány században, az őskereszténység időszakában abszolút a csillagászati megfigyeléseken alapulva számoltá az időt – kezdte Frauhammer Krisztina néprajzkutató. – Az volt az elképzelés, hogy a tavaszi hónap akkor kezdődik, amikor a tavaszi napéjegyenlőség előtt megjelenik a holdsarló. Ahhoz épest a 14. napon volt holdtölte, ami azért fontos, mert ez volt a zsidóknál a pészah, a kivonulás ünnepének előestéje. A hagyományok szerint Jézust egy ilyen pészah ünnep észületi napján, egy pénteki napon feszítetté keresztre – folytatta a magyarázatot.Jézus halálát övetően a Római Birodalom keleti tartományaiban a keresztre feszítést, azaz a megváltást, míg nyugati felében a harmadnapra történő feltámadást tartottá inkább a húsvéti ünnep fő motívumának, ami Krisztus halálának évében árnapra esett. Így már kezdetben ellentét tárgya volt az ünnep időpontja.A vitát a 325-ös nikaiai, más néven niceai zsinat döntötte el. Innentől húsvét árnapját a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét övető árnapban rögzítetté . Ezzel a zsidó pészahról is némileg levált a keresztény ünnep.

Húsvét a pincében. Április elsejére legutóbb 1945-ben esett a húsvéthétfő. Bár a háború már a végét járta, az ünnep még korántsem volt zavartalan. A Nagykanizsai Ferences Rendház évkönyvének beszámolója szerint például a városban a szovjet megszállás miatt elmaradt a árnapi húsvéti ételszentelés és a mise. A tfői misét a templom pincéjében tartottá , miközben az oroszok német csapatokat ágyúztak.

Naptárcsere

Nagypénteki csonka mise Csépán. Az ortodox húsvét később lesz. Fotó: MTI

– Ettől kezdve sem volt egység, mert a holdtölte számítását és a Nap mozgását figyelembe vevő naptári időbeosztást is össze kellett hangolni, de erről a zsinat nem rendelkezett. A gond abból adódott, hogy az akkor használt Julián-naptár és a csillagászati valóság nem fedte egymást, így folyamatosak voltak a úszások és az időpont-eltolódások a húsvét dátumát illetően – mondta Frauhammer Krisztina.Szükség volt tehát egy pontosabb naptárra, ezért 1582-ben XIII. Gergely pápa bevezette a Gergely-naptárt. Az új számítási módszert azonban a keleti, azaz ortodox egyházak nem vetté át, ő továbbra is a Julián-naptár szerint számoltak, és teszik ezt a mai napig. Így csak néhány évente egyezik a ét keresztény egyház húsvétjának dátuma: tavaly például egybeesett az ünnep, legközelebb azonban csak 2025-ben lesz erre példa. Ebben az évszázadban egyébként az előzőnél többször, 31-szer esik majd egybe a ét nagy ág húsvétja.– Ha egyezség születne, és mind a keleti, mind a nyugati egyházak egyszerre ünnepelnének, az egy újabb jele lehetne a keresztény egység kifejezésének, a özös megegyezésnek ez a legfőbb mozgatója. Bizonyára praktikus okokból is egyszerűbb lenne, ha minden évben ugyanazon a napon ünnepelné világszerte a húsvétot. Egyelőre azonban nincs egyetértés a érdésben, a ülönféle keresztény egyházak továbbra is az eltérő hagyományok szerint ünnepelik a húsvétot, és úgy tűnik, hogy a sajátját egyik egyház sem akarja feladni – vázolja a néprajzkutató.

Görög módra. Görögországban a szigorú böjtöt és örmeneteket övetően húsvét árnapján már önfeledten ünnepelnek a hívek. Nagy lakomákat csapnak, főleg bárányt sütnek nyárson. Szokás náluk, hogy piros tojással koccintanak. Akié ép marad, az nagyon szerencsés lesz a övetkező évben a hagyomány szerint.

Tovább mozog az ünnep

„Találkozik egy katolikus és egy ortodox, és azt érdik egymástól: a te Krisztusod már feltámadt? Az enyém majd jövő árnap"

Egyházszakadás



A keleti és a nyugati keresztény egyházak özött nemcsak a húsvét dátuma okoz ellentéteket. A Római Birodalom kettészakadása után a ét ág távolodása felgyorsult. A keletiek a görög nyelvet, míg a nyugatiak a latint használtá , ami még jobban megnehezítette az egyre súlyosbodó konfliktusok megoldását, ölcsönös üldöztetés vette kezdetét. A helyzet addig fajult, hogy 1054-ben IX. Leó pápa és I. Mihály konstantinápolyi pátriárka ölcsönösen kiátkoztá egymást, megtörtént a nagy egyházszakadás. Ezzel végleg kettévált a római katolikus és az ortodox egyház, amelyet a ísérletek ellenére azóta sem sikerült egyesíteni.

A húsvét dátuma örüli ellentétek feloldását már többször is megkísérelté , a huszadik században pedig „megszaporodtak" ezek a kezdeményezések. Ezek özül nagy jelentősége volt az Egyházak Világtanácsa 1997-es aleppói ülésének, ahol javaslat született arra, hogy 2001-től már együtt ünnepeljé a húsvétot a keresztények. Ez azonban nem valósult meg végül, így az ünnep tovább mozog, ráadásul étféleképpen. A ét eltérő számítási hagyományra alapuló ünnep özött öt t ülönbség is lehet.2015-ben Ferenc pápa is újra özbeszéd tárgyává tette a témát. Mint mondta: a katolikus egyház ész megváltoztatni a húsvét időpontját, hogy más keresztény egyházakkal egy napon ünnepelhessé Jézus Krisztus feltámadásának ünnepét.– cikkeztek a lapok Ferenc pápa példájáról, amivel a helyzet visszásságaira akart rámutatni.– Bizonyára meg fog oldódni egyszer a özös ünneplés érdése. Hogy mikor, arra nem tudok választ adni. Reményre adhat okot, hogy kisebb lépések már történtek, hiszen a időpontjával kapcsolatban történt már elmozdulás. A román, a bolgár és a görög ortodox egyházak tekintetében már a Gergely-naptárt övetik – mutatott rá a néprajzkutató.