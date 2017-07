Igazi kincseket fedeztek fel restaurálás közben a a Vatikáni Múzeum egyik termében

Két allegorikus női alakról van szó, amelyeket eddig a fiatalon elhunyt festő tanítványainak tulajdonítottak. A restaurálás során azonban bizonyossá vált, hogy a nagy reneszánsz mester saját munkáiról van szó - mondta Fabio Piacentini, a Konstantin-terem felújításán 2015 óta dolgozó restaurátor.



A szakértő szerint egyebek közt a sajátos ecsetvonások és a különleges festési technika bizonyítja, hogy Raffaello Sanzio festette az alakokat.



Az olajképek minőségileg nagyon különböznek a környezetüktől, amelyet tanítványai fejeztek be hagyományos módszerrel, meghagyva az allegóriákat a nagy mester kézjegyeként - tette hozzá a riportban Arnold Nesselrath német művészettörténész, a jelenleg a Vatikánnak dolgozó egyetemi professzor.



Az ismert, hogy az egykori pápai lakosztály Nagy Konstantin római császárról elnevezett fogadótermének kifestésével Raffaellót bízta meg II. Gyula pápa, és a festő meg is tervezte a falak díszítését, de eddig úgy hitték, hogy korai halála megakadályozta akár csak egyetlen alak saját kezű megfestésében.



Raffaello 1520-ban, 37 évesen halt meg maláriában, a Barátságot és az Igazságosságot jelképező női alakokat közvetlenül halála előtt festhette. A terem festését tanítványai fejezték be.