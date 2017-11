Igazi ritkaságnak számító, 17. századi Ausztrália-térképet állítanak ki Canberrában

A több mint másfél méter széles, Archipelagus Orientalis (Keleti szigetvilág) elnevezésű falitérképet 1663-ban készítette a Holland Kelet-indiai Társaság térképésze, Joan Blaeu.



A térképet egy svédországi raktárban őrizték egészen 2010-ig, majd három évvel később az Ausztrál Nemzeti Könyvtár vásárolta meg. Az immár helyreállított térképet a könyvtár Kincses Termében vehetik szemügyre a látogatók egészen 2018 közepéig.



Az "Új-Hollandia születési bizonyítványaként" is emlegetett térképet - ez volt ugyanis az első, nyilvánosan nyomtatott térkép, amelyen a Holland Kelet-indiai Társaság Új-Hollandiára (Ausztrália), Új-Zélandra és Tasmániára vonatkozó összes akkori információja felkerült - már 2013-ban is kiállították egy rövid időre a canberrai intézményben, ám törékeny állapota miatt a dolgozók akkor még levegőt is alig mertek venni a közelében.



A könyvtár munkatársa, Denyl Cloughley szerint két és fél évbe telt a súlyosan megrongálódott térkép helyreállítása. A térképet annak idején fénymázzal kezelték, és ki volt téve a levegő, valamint az emberi érintés hatásainak, továbbá a partvonal kihangsúlyozásához használt zöldfestékanyag több helyen is szétmarta a papírt.



A térkép eredetileg fekete színű volt, majd később áthúzták az összes partvonalat; a lakk pedig aktiválta a zöldesítéshez használt réz-acetátot, amely idővel átrágta magát a papíron. A restaurálás során a szakemberek egyebek között eltávolították a fénymázat a felületéről. "Most már nagyjából látszik, hogy milyen lehetett eredeti állapotában" - mondta Cloughley.



Az Archipelagus Orientalis egyike annak a mindössze két darab ismert Ausztrália-falitérképnek, amelyek túlélték az elmúlt 350 évet a holland felfedezések kora óta.



A falitérképek többségéhez hasonlóan valószínűleg ezt is dekorációként, vagy diplomáciai ajándékként használták eredetileg.