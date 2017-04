Ilyen még soha nem történt az Antarktiszon

A világ elsőként kelt át az Antarktiszon személygépkocsival Sir Ernest Shackleton angol-ír származású brit felfedező, legendás Antarktisz-kutató dédunokája.



Patrick Bergel brit technológiaipari vállalkozó decemberben tette meg az 5800 kilométeres utat a jeges kontinens két partja között egy átalakított szabadidő-autóval (SUV), de egyedülálló vállalkozásáról csak csütörtökön számolt be a szélesebb nyilvánosságnak.



A 46 éves férfi azt mondta, őse biztosan örülne és büszke lenne arra, hogy családjának egy tagja 100 év után megvalósította azt, amivel ő is megpróbálkozott. Elismerte, hogy dédapjának és társainak ezerszer nehezebb dolga lehetett 1916-17-ben, mint most neki.



Röviddel a Déli-sark mások általi meghódítása után Shackleton a világon elsőként szeretett volna átkelni gyalogszerrel a Déli-sarkvidéken az 1914-17-es Birodalmi Transzantarktiszi Expedíció keretében, de a vállalkozás kudarcba fulladt, mert a csapat hajója beszorult a jégtáblák közé, végül elsüllyedt, bár a legénység végül megmenekült.



A dédunoka 30 nap alatt, egy 2,2 literes dél-koreai dízelautóval, a Hyundai Santa Fe típusú szabadidő-autójával tette meg az utat a Union-gleccsertől a McMurdo-kutatóállomásig. Az autót extraalacsony nyomású, megnagyobbított gumiabroncsokkal, módosított felfüggesztéssel és a szokásosnál nagyobb üzemanyagtartállyal látták el, hogy felkészítsék a mínusz 28 fokos hidegre és a többi cudar körülményre, de - mint az autógyár büszkén közölte - a motor és az átviteli rendszer ugyanaz maradt.



A Hyundai csütörtökön Szöulban rövidfilmet mutatott be a harmincnapos expedícióról, hogy abban modelljének erényeit dicsérje.