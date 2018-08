István erős szövetségese lett Mária Teréziának - Politikai döntés volt az Államalapító kultuszának felélesztése

Létkérdés a magyarok támogatása

Mária Terézia politikai megfontolásból élesztette fel a Szent István kultuszt.

Segítségért esedező királynő

Strobl Alajos szobra a Szent István Bazilikát díszíti. Mária Terézia kora óta majdnem töretlen a Szent István-kultusz.

Felélesztette a kultuszt

Önállóan is felkerült a templomok falára

A Szent Jobb is a legfontosabb magyar ereklye.

Viszontagságos út

László tette szentté

Ha egy magyarországi barokk templomban teszünk látogatást, gyorsan feltűnhet, hogy aközépkorhoz és a reneszánszhoz képest változott a freskókról ránk tekintő vagy szoborként figyelő szentek megjelenése. Különösen sok Szent István-ábrázolással találkozhatunk, ami egyáltalán nem véletlen, de még csak nem is egyszerű szimpátián alapuló gyakorlat. Nagyon is átgondolt politikai döntés következménye, melynek a kultusz újraélesztésén túlmutató célja is volt. Az uralkodónak, Mária Teréziának minden eszközzel küzdenie kellett a magyar nemesség támogatásának megtartásáért.Mária Teréziát, bár nem volt fiútestvére, nem uralkodásra nevelték. Apja, VI. Károly német-római császár (III. Károly néven volt magyar király) a Pragmatica Sanctio megalkotásával fiúgyermek hiányában ugyan lányait jelölte meg jogos örököseinek, a történetírók szerint mégsem hitt benne igazán, hogy csak lánygyermekei érik meg a felnőttkort.Mivel szinte haláláig bízott abban, hogy másképp fordul a sors, három lányát a korban szokásos oktatásban részesítette, matematikát, történelmet, latint, olaszt, spanyolt, franciát tanultak, egyikőjük vállát sem nyomta a rá váró felelősség.Mire VI. Károly meghalt, Mária Terézia már feleség és anya volt. Újdonsült női uralkodóként pedig nemcsak hatalmat, de ellenségeket is kapott a korona mellé. Bajorország és a spanyolok azonnal bejelentették igényüket a Habsburg-örökségre, a franciák eleinte vártak, aztán amikor a poroszok kirobbantották az osztrák örökösödési háborút, melléjük álltak. Félő volt, hogy a bajorok, a szászok és a spanyolok is csatlakoznak, így létkérdés lett, hogy hogyan foglal állást a magyar országgyűlés az ügyben.„Mindenkitől elhagyatva, egyedül a magyarok hűségéhez és régóta ismert áldozatkészségéhez folyamodunk. Személyünk, gyermekeink, koronánk és a birodalom végső veszedelmében kérjük a rendek haladéktalan segítségét" – mondta a királynő, a rendek pedig felsorakoztak mögötte, hogy segítségükkel Mária Terézia megtartsa hatalmát, és uralkodása negyven éve alatt tovább erősítse a dinasztia pozícióit.Ebben pedig épp az a tudás segítette, amit nyugodt, az uralkodás rávetülő árnyékától mentes leányévei alatt sajátíthatott el. Bölcsen, megfontoltan választotta ki tanácsadóit, diplomatikus eszközökhöz nyúlt, jól értette és jól használta a rejtett üzenetek nyelvét.Bár nem ő volt az első, aki Szent István kultuszát a saját hatalmának megszilárdítására használta, sokat tett érte, hogy ma is ünnepeljük első apostoli királyunkat. Ahogy Szent László a viszályok által szétzilált ország egyesítésének reményében avattatta szentté – többekkel együtt – Istvánt, úgy nyúlt Mária Terézia is vissza első keresztény királyunkhoz segítségért.Ha a Szent István-kultusz újraélesztéséről van szó, akkor a történettudomány mai állása szerint Mária Terézia szerepe több szempontból is kiemelten fontos.Egyrészt létrehozta a Szent István-rendet, egy olyan kitüntetést, melyet kizárólag a körülötte munkálkodó fő- vagy középnemeseknek osztott ki, és amely a katonai Mária Terézia-rend mellett a Habsburg Birodalom legjelentősebb kitüntetése lett.Kiharcolta magának az apostoli király címet, mely legitimálta őt Habsburg uralkodóként a magyar trónon, azaz segítségével István jogos örökösének mondhatta magát. Visszahozatta Raguzából a Szent Jobbot, és elrendelte augusztus 20-nak, a király szentté avatási napjának megünneplését, valamint az akkor épített templomok nagy részét Szent Istvánhoz fűződő freskókkal, szobrokkal ékesíttette fel.Ezt megelőzően egyáltalán nem volt jellemző, hogy Szent István magában jelent volna meg templomainkban. Középkori Szent István-ábrázolást alig találunk, ennek az időszaknak a legnépszerűbb magyar szentje egyértelműen Szent László, a lovagkirály volt. Ő az egyetlen magyar szent, akiről itthon középkori freskóciklusok is készültek, ráadásul igen jelentős számban. Személye valószínűleg a lovagi erények és az erő mellett a szellemiség és a lelki nemesség szimbóluma is lett. Utóbbiak pedig elengedhetetlen erényekként segítették aközépkori Magyarország egyben tartását.Évszázadokkal ezelőtt tehát egyáltalán nem volt olyan egyértelmű és folytatólagos a Szent István-kultusz tisztelete, mint ma. Voltak idők, amikor nem emelkedett ki a többi szentünkközül, és olyanok is, amikor örökségének emlegetésével fontos üzenetet juttathattak célba a jó politikai-diplomáciai érzékkel megáldott uralkodók.A freskókon személye korábban tipikusan a magyar szent királyok kompozíció részeként jelent meg. Egyes értelmezések szerint Szent László, Szent Imre és Szent István együttes ábrázolása a bibliai háromkirályok alakjára utalhat. Mária Terézia idején vált önálló szereplőjévé a templomoknak, egyben Magyarország egyik legfontosabb szentjévé is, akit rövid szünettel ugyan, de ma is ugyanolyan tisztelettel és főhajtással ünneplünk.Az I. István halálát követő zűrzavaros, trónviszályos időszakban a fehérvári káptalan, féltve a bebalzsamozott és mumifikálódott holttestet a megszentségtelenítéstől, kiemelte a bazilika közepén álló márványszarkofágból, ahová 1038. augusztus 15-én temették el, és a bazilika alatt lévő sírkamrában rejtette el. Az épségben megmaradt jobb kezet ekkor választották le, mivel csodás erőt tulajdonítottak neki, és a bazilika kincstárába vitték. Ám a kincstár őre ellopta az ereklyét, és bihari birtokára szállította. Amikor Szent László hírét vette, hol a Szent Jobb, felkereste a férfit, megbocsátott neki, és méltó helyen – az erre alapított Szentjobbi apátságban – helyeztette el az ereklyét. Így vette kezdetét a Szent Jobb nyilvános tisztelete és ünnepe. A Szentjobbi apátságban őrzött ereklyéhez évszázadokon át zarándokoltak a hívek. A XV. században kezdődött a Szent Jobb vándorútja, mikor is először Székesfehérvárra vitték, majd a török uralom alatt Boszniába, később (1590 körül) Raguzába, a mai Dubrovnikba került, az ottani domonkos szerzetesekhez. Itt is maradt, míg Mária Terézia hírét nem vette a hollétének, és vissza nem szerezte. 1771. április 16-án már Bécsben csodálhatták a hívek, majd nagy pompával Budára szállították. Itt a Szent Jobbot az Angolkisasszonyok gondjaira bízta Mária Terézia, ezzel együtt elrendelte Szent István napjának, augusztus 20-ának megünneplését is.I. István szentté avatását Szent Lászlónak, a lovagkirálynak köszönhetjük. 45 évvel az államalapító uralkodónk halála után, pápai engedély nélkül avattatta szentté Istvánt. Tette nem volt hátsó szándéktól mentes. Nem érintette túl mélyen Róma rosszallása, számára az volt fontos, hogy a trónviszályoktól, kun betörésektől s a Vata-féle lázadástól szétzilált országot ismét összefogja, egy hitben, a Jézus-vallásban egyesítse, a Vatikán túlzott befolyásától pedig megőrizze azt a nemzeti keresztény egyházat, amelyet éppen István épített ki.Pagina: Szűz Mária országa. Szent királyunk közel hetvenéves korában, negyvenkét évi uralkodás után halt meg, 1038. augusztus 15-én, Mária mennybevitelének napján. Halála előtt a Szűzanyának ajánlotta az országot. Így vált Krisztus anyja a magyarok nagyasszonyává.Idézet: Ha a Szent István-kultusz újraélesztéséről van szó, akkor a történettudomány mai állása szerint Mária Terézia szerepe több szempontból is kiemelten fontos.