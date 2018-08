István hamar kitűnt a tudományokban - Államalapítónk édesanyja keménykezű asszony volt

Harmonikus házasságból születtek a gyerekek



Az első magyar királyné Gizella volt, I. István hitvese, Civakodó Henrik bajor herceg lánya és Szent Henrik német-római császár testvére, akit dinasztikus megfontolások jegyében választottak ki István számára. Ennek ellenére házasságuk a történeti és egyházi források szerint is harmonikus volt. Két fiuk és több lányuk született. A fiúk a német császárság iránti elkötelezettség jegyében az Ottó és Henrik neveket kapták. Előbbi gyermekkorában meghalt, utóbbit – a huszonéves korában elhunyt trónörököst – Szent Imre néven tiszteli a katolikus egyház.

Vajk születése, a Képes krónika miniatúrája.

Bizonytalan születésnap

Sarolt állítólag dühében embert ölt

Értett a kardforgatáshoz

Benczúr Gyula 1875-ös Vajk megkeresztelése című munkája, amely verzió szerint Adalbert keresztelte meg.

Sokat tanult és imádkozott

Sok ellenség a magyarok között

– Hogy István a Vajk nevet kapta születésekor, azt csak egyetlen történeti forrás említi, ráadásul a név eredetének is többféle magyarázata van – mutat rá dr. Miklós Péter. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar főiskolai docense, történész-muzeológus elmondta, legvalószínűbb, hogy első magyar királyunk neve ótörök eredetű és hőst, illetve vezért jelent, s így rokonságban van a későbbi – a kora újkori magyar történelemből is ismert – bej, illetve bég méltóságnevekkel.– Az viszont biztos, hogy megkeresztelésekor az István nevet kapta, amely görög eredetű, s a jelentése: koszorúzott, illetve koronázott. A név az első keresztény vértanúra, az Újszövetségből ismert Szent István mártírra utal. Ezzel a névválasztással is kifejezésre került, hogy a Kárpát-medence a keresztény egyház számára missziós terület. Érdekes, hogy a keresztségben édesapja, Géza nagyfejedelem és nagyapja – vagy talán nagybátyja –, az erdélyi Gyula is az István nevet kapta. Igaz, Erdély vezetői nem a nyugati – később katolikus –, hanem a keleti – majdani ortodox – szertartás szerint tértek a keresztény hitre – teszi hozzá dr. Miklós Péter.I. István születésének pontos dátuma nem megállapítható, 969 és 980 közé teszik. Ez azért viszonylag tág intervallum. Miért olyan nehéz pontosabb dátumot meghatározni? – faggatjuk tovább a történész-muzeológust.– A Szent István király születésére vonatkozó első írásos emlékek évszázadokkal az esemény után keletkeztek, így bizonytalan a hitelességük. A kutatás jelenleg valóban 969 és 980 közé teszi a születés időpontját, de – részben a középkori krónikák alapján, részben a modern történettudomány megfontolásai mentén – sokáig a legelfogadottabb dátum a 975. év volt. Egyébként a jelzett intervallumon belüli későbbi születés a valószínűbb, mivel 997-es trónra lépésekor fiatal volt, s ez a tény már önmagában is nehézségeket okozott. Elég csak a trónkövetelő Koppány vezette mozgalomra és annak társadalmi-politikai bázisára gondolni.Az államalapítónk világnézetét, későbbi tetteit jelentősen befolyásolták szülei, Géza nagyfejedelem és Sarolt fejedelemasszony. Hiszen tulajdonképpen már Géza megkezdte azt a munkát, amit később István folytatott.– A középkori elbeszélő források Gézát hagyományos nomád nagyfejedelemként írják le, aki azonban – nem meggyőződés, inkább reálpolitikai meggondolások alapján – a keresztény Nyugat és a katolikus vallás felé orientálódott, s szakított a trónöröklés hagyományos rendjével (amely az uralkodói nemzetség legidősebb tagját tekintette utódnak), helyette az elsőszülöttség elvére tért át, és fiát tudatosan fejedelemnek nevelte – világít rá dr. Miklós Péter. Továbbá azt is megtudjuk tőle: – Gézáról úgy tartja a hagyomány, hogy egyszer – amikor fölrótták neki, hogy nem hívő, csak látszatkeresztény –, kijelentette: elég gazdag ahhoz, hogy két istent imádjon. Ennek ellenére fölismerte, hogy a magyarság megmaradásának egyetlen útja a nyugat-európai kötődés és a kereszténység fölvétele. Ennek jegyében alapított monostorokat, iskolákat, szervezett egyházat és tette le a mai magyar államiság alapjait. Ezt a munkát később fia, István fejezte be. Saroltot a krónikákkemény és erőskezű asszonynak írják le, aki nemcsak lovagolt, de állítólag egyszer dühében embert is ölt. Az biztos, hogy harcias volt, s ez a tulajdonsága – saját erdélyi családjával szembeszállva – fia trónjának biztosítása idején is megnyilvánult.Szent István nagyobbik, 1080 körül írott legendája szerint nem csecsemőkorában, de még gyermekként keresztelték meg, s a szertartást a napjainkban Közép-Európa védőszentjének tartott Szent Adalbert, a poroszok között később vértanúhalált halt prágai püspök végezte. Az eseményen közreműködött az itáliai származású Deodatus gróf, aki a Képes Krónika szerint István keresztapja és egyik nevelője volt.A tizenegyedik század végi Szent István-életrajzok szerint az ifjú trónörökös a tudományokban hamar kitűnt, és járatos volt a grammatikában, vagyis valamilyen szinten tudott írni és olvasni – természetesen latinul. Keresztény – vélhetően német és itáliai bencés szerzetes – nevelői lehettek, akik alapvető ismereteket adtak át neki. A nyugati keresztény műveltség mellett a hadi és katonai ismereteknek és a fizikai edzésnek is részét kellettképeznie a nevelésének, hiszen mind a keleti nomádállamokban, mind a nyugati keresztény területeken az uralkodó alapvető feladata volt államának és annak lakóinak a fegyveres védelme. A lovaglás, az íjászat, a kardforgatás, a vadászat gyakorlása elengedhetetlennek számított.Felszínesen, de a fantáziánkat szabadjára engedve, a korabeli forrásokból némely információt megtudhatunk arra vonatkozóan is, hogy István mivel és kivel töltötte szívesen a szabadidejét. Dr. Miklós Péter rámutat, hogy a magyar fejedelmi udvarban a rokoni és támogatói körből való nemzetségfők gyermekeivel együtt nevelkedhetett. A legendái szerint sokat tanult, olvasott, imádkozott. Ezek a művek azonban már a szentté avatás idején, illetve az után íródtak, így inkább egy ideális állapotot, semmint a valóságot jegyezték le – teszi világossá a szakember. Hozzáteszi, István fiatalon lett magyar fejedelem, majd király. Látásmódja, jövőnézete már igen korán körvonalazódott.– Trónra lépésétől kezdve határozottan látszott, hogy elkötelezett volt a nyugat-európai politikai orientáció és a nyugati kereszténység mellett. Ne feledjük el, hogy a Kárpát-medencei magyar állam a trónra kerülésekor még nem volt egységes, s azt csak uralkodása végére tudta megteremteni. Hiszen Koppány tartománya mellett az erdélyi Gyula és a délvidéki Ajtony törzsi államát is meg kellett hódítania és integrálnia országába. Állam- és egyházszervezetének – így a vármegyerendszernek és a püspökségi struktúrának – sok ellensége volt a magyarok között, s velük szemben német és itáliai származású egyházi vezetőkre, katonákra és hivatalnokokra kellett támaszkodnia – abban a tudatban, hogy vagy keresztény európai államot teremt, vagy elvész a magyarság a német és a bizánci birodalomközötti erőtérben – fejezi be dr. Miklós Péter.