Jézus fenekét használta időkapszulaként egy pap

A New York Post számolt be a spanyol restauratárok munkájáról, akik egy több évszázados feltekert üzenetet találtak egy fából készült Krisztus-szoborban. A restaurációs munkákra specializálódott Da Vinci Restauro cég munkatársai először egy apró rést vettek észre az üreges szobor hátsó felén letakarva egy régi ruhával, majd miután közelebbről megvizsgálták, rájöttek, hogy a szobor egy 300 éves üzenetet rejtegetett.A kézzel írt papiros tulajdonképpen egy időkapszula, amely dokumentálja a 18. századi életet Spanyolországban. A szerzője egy Joaquin Minguez nevű pap, aki a dokumentumot valamikor 1777 körül Burgo de Osma település katedrálisában található Jézus-szobor hátsójában rejtette el.A The Sun értesülése szerint többféle témáról, többek közt a spanyol államról, a város gazdaságáról, a korabeli trendekről és a tífuszról is ír.A restauráló csapat hivatalosan nem közölt információkat a feljegyzés tartalmáról, de egy rövid videót közzétettek a felfedezésről.