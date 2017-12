Jót, jól adakozni az igazi segítség

Nem lomtalanítás

Fotó: Varga-Monstory Judit

Rengeteg használhatatlan ruhát, játékot és más tárgyi felajánlást kap a gyermekotthon – egy dolgozó tapasztalatai bejárták nemrég az internetet. Megkérdeztünk néhány adományosztásban jártas személyt és rászorulót, hogy ők hogyan látják a hétköznapokban az adományozás kérdését. Abban mindenki egyetértett, hogy a jó szándék dicséretes, de a nem körültekintően választott adomány csalódást is okozhat az egyébként is nehéz helyzetben lévő rászorulóknak – főleg a gyerekeknek.A legtöbb esetben a pénz lenne a legnagyobb segítség. Ez azonban bizalmi kérdés is: valóban jó helyre megy, és jó célra fordítják az összeget? – teszik fel a kérdést sokan. Érdemes utánajárni a kiszemelt alapítvány munkájának, ha biztosak akarunk lenni a dolgunkban.A tárgyi adományok nagy része használt holmi. – Ezzel nincs semmi gond, ha olyan dolgot ajánlunk fel, amit mi is szívesen használnák, csak mondjuk megtehetjük, hogy újabbat veszünk, vagy ruha esetén például nem jó már ránk, de egyébként jó állapotú, tiszta, akkor az tényleg segítség – összegzi tapasztalatait Rácz Anett, a Mátrix Közhasznú Alapítvány elnöke.- Vannak azonban olyan felajánlások, amelyeket el sem fogadunk. Főleg az elektronikai cikkekkel kell óvatosnak lennünk, mert balesetveszélyes is lehet egy-egy régi hűtő vagy mosógép. Ha valakit agyoncsap az áram, akkor azért mi is felelősek vagyunk – folytatta.Hozzátette: tíz évvel ezelőtt, amikor elindult az alapítvány, akkor sokkal nagyobb arányban kaptak lyukas edényt, foltos, szakadt ruhát vagy más használhatatlan dolgot. – Volt, hogy egy hatvanas évekbeli, alábetonozott mosógépet akart valaki „felajánlani", ami évek óta az erkélyen állt, „csak" menjünk el érte. Azt például nem tudtuk elfogadni. A folyamatos felhívásainknak köszönhetően szerencsére azért sokat javult az arány az utóbbi időben, már csak körülbelül az adományok tíz százalékát kell leselejteznünk – mondta az alapítvány elnöke.

Átválogatják

Példás összefogás



Az egész országot megrendítette a hajdúszoboszlói Fábián család tragédiája, amelyben a 32 éves édesanya életét vesztette, miután életet adott hármas ikreinek a Debreceni Egyetemi Klinikán december 15-én. A szomorú hírek hallatára összefogtak az emberek: mintegy 50 millió forint gyűlt össze az özvegynek és a gyerekeknek.

Ahol a szándék és a szükség találkozik



Ha egyszerű megoldásokat keresünk az adakozásra, akkor az internet számos lehetőséget kínál erre. Míg például az www.ad6kap6.hu-n a kérések és a felajánlások találkozhatnak, addig vagy a www.adjukossze.hu-n pillanatok alatt támogathatjuk a számunkra szimpatikus ügyet bármekkora összeggel.

Karácsony után is

Mire figyeljünk?



Élelmiszer esetében főleg tartós élelmiszert adjunk. A liszt, cukor, tészta, olaj, konzerv például biztosan nem romlik meg, míg eljut a rászorulóknak. A ruhaadomány ne legyen piszkos, kinyúlt, de a gyermekeknek szánt felajánlásokkal is legyünk körültekintők: csak működő, használható játékot adjunk, és gondoskodjuk például elemekről is, ha azzal működnek.

– Van, aki lomtalanításként kezeli a dolgot. Legutóbb egy családnak kaptunk kerékpár-felajánlásokat, de mind működésképtelen volt. Ráadásul vannak, akik sürgetnek, hogy vigyük el a nagymamája bútorát, mert útban van. Ilyenkor tudjuk, hogy nem a jó szándék áll a dolog mögött – ezt már egy másik alapítvány önkéntese mondta, de kérte, hogy a nevét ne írjuk le. – Sokan nem akarnak valójában áldozni arra, hogy segítsenek. Persze ott van ennek az ellenkezője is: nemrég egy magánszemély egy olyan értékű fürdőszobát építtetett egy család tanyájára, amennyit az egész épület sem ér – emlékezett a pozitív tapasztalatokra az önkéntes. Hozzátette: nem az érték a lényeg, mert a kis adományok is lehetnek hasznosak.„Akad olyan hely is, ahol szinte ehetetlen az ebéd. Persze nagy dolog, hogy legalább van, mégis nehéz nem azt érezni ilyenkor, hogy emberszámba sem veszik a rászoruló szerencsétleneket" – ez a panasz egy hajléktalan asszonytól érkezett a szerkesztőségünkbe az ingyenebédekkel kapcsolatban.– Ha valaki egy olcsóbb májkrémkonzervet vagy egy áruház saját márkás tésztáját ajánlja fel, annak is örülünk, mert sokszor csak a csomagolás más. A lényeg, hogy olyan dolgok érkezzenek be, amiket mi is megennénk vagy használnánk – mondta Rácz Anett.Miközben a Mátrix elnökével beszélgettünk, megérkezett Márti és Judit, a két nagycsaládos anyuka a gyerekeivel, hogy a kicsik karácsonyi ajándékot válasszanak.– Egyikőnk sem sejtette korábban, hogy ilyen nehéz anyagi helyzetbe kerülünk. Igazából mindennek örülünk. A lényeg, hogy a gyerekruhák ne legyenek foltosak és hibásak, ne nekünk kelljen például cipzárt cseréltetni rajta, mert az sem olcsó – mondta Márti, miközben a gyerekek a dobozok között futkostak vidáman az új játékokkal. Szerencsére minden működött, amit választottak: a társasnak megvoltak a bábui, a plüssnyúl is énekelt, ha megnyomták a hasát. – Mindig átválogatjuk az adományokat, hogy ne okozzon csalódást a hibás holmi senkinek. Főleg ne a gyerekeknek. Mert egy hiányos kártyapaklival például nem sok minden tudnak kezdeni – mondta Rácz Anett.Szintén válogattak az egyik óvodában is, ahová 107 cipősdoboz érkezett a szülőktől. – Idén elenyésző számú dolgot kellett kiselejteznünk az adományokból, bár sokat csomagolva hoztak, így azokat nem tudtuk már átnézni. De sok újonnan vásárolt holmi is érkezett. Úgy látom, hogy javul a tendencia –mondta Varga-Monostori Judit, a szülői szervezet elnöke. Hozzátette: szurdopedagógusként ő a másik oldalt is látta, mert az általa tanított siket gyermekek is kaptak cipősdobozokat. – Ennek már néhány éve, de akkor nem mertük egyből a gyerekeknek adni a dobozokat. Sok játék ugyanis nem volt használható, vagy nem volt jó a korcsoport megjelölése – jelezte a problémát Judit.A beszélgetések során kiderült, változó, hogy kinek mi a segítség. Lehet egy régi bútor is az, ha segítünk a szállításban. A lényeg, hogy merjük megkérdezni akár az alapítványtól, akár közvetlenül a rászorulóktól, hogy mire van szükségük, vagy hogy tudják-e használni az általunk felajánlott dolgokat. Ha személyesen szeretnénk segíteni, de nem ismerünk rászorulókat, akkor alapítványokhoz, pedagógusokhoz, védőnőkhöz, de akár a közösségi oldalakhoz is fordulhatunk, hogy elérjük őket. Ha nem tudunk anyagi vagy tárgyi felajánlást tenni, akkor önkéntes munkával is segíthetünk.Bár a karácsonyi adományokat ekkorra már kiosztják az alapítványok és civil szervezetek, de jótékonykodásra nemcsak az ünnepek előtt van szükség, hanem egész évben.