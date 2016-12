Kerekesszékkel érte el a Déli-sarkot egy svéd férfi

A stockholmi fiatalember kerekesszékét sítalpakkal látták el a 640 kilométeres útra. A Déli-sarkvidék jégmezőin naponta 10 órán át haladt, és bár a térségében jelenleg nyár van, a napi átlaghőmérséklet mínusz 30 Celsius-fokos - adta hírül a svéd rádió honlapja.



A Remény sarka nevű expedíció része annak a svédországi kampánynak, amely rákbeteg gyermekek kezelését kívánja segíteni.



A Déli-sarkra érkezve Aron Anderson elmondta, hogy számos kihívással kellett szembe néznie az út során. Az első az volt, hogy kijusson a sarki fennsíkra. Ehhez "mintegy kétezer métert kellett emelkedőn haladnia, ami nagyon nehéz volt. Ezután csak kézzel hajtottam a sítalppal ellátott kerekesszéket, a havon csúszás itt nagyon nehéz" - hangoztatta Anderson.



Az időjárásról megjegyezte, hogy elég szeles volt, ezért fagyérzetük akár a mínusz 36 Celsius-fokot is elérte. "Kezünk mindvégig hideg volt, arcunkat állandóan fedni kellett" - jegyezte meg.



A kérdésre, hogy miként ünneplik meg páratlan teljesítményét, azt válaszolta, hogy vittek magukkal "egy kis üveg whiskyt, és valódi ételt is fognak fogyasztani a sok szárírott-fagyasztott kaja után".



Anderson örömmel szólt arról, hogy több mint ötmillió svéd koronát (153 millió forint) gyűjtöttek össze a rákbeteg gyerekek alapítványának. "Én is rákbeteg voltam gyerekkoromban, számomra ez egy nagyon fontos ügy" - tette hozzá.