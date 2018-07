Kétezer éves szentélyt tártak fel Tirolban

Egy mintegy 2000 éves szentélyt tártak fel az Innsbrucki Egyetem kutatói egy Lienz közelében végzett ásatáson.



Az úgynevezett Frauenkloster Bühel (a női kolostor halma) területén ma erdő áll, kétezer éve azonban még népszerű zarándokhely volt. A szentélyt egy több száz méter hosszú, 80 centiméter vastag fal vette körül, mely vélhetően két méter magas lehetett.



A szent kultuszhely első virágzása az időszámítás előtti első századra tehető. A nyomok arra utalnak, hogy az időszámítás előtt 16-ban történt római hódítás után a szentély továbbra is fogadta a hívőket, legalábbis a régészek nem találtak arra utaló jeleket, hogy megszakadt volna a működése. Úgy vélik, gyorsan alkalmazkodott a rómaiakhoz és azok új isteneihez.



Az ORF televízió szerint több száz, istenségeket ábrázoló figura is felszínre került. Az ón-ólom ötvözetből készült kis fogadalmi szobrocskák lefedik szinte a teljes antik istenvilágot az istenek atyjától, Jupitertől és feleségétől, Junótól kezdve Merkúron, a kereskedelem istenén, Vénuszon, a szerelem istennőjén és Marson, a háború istenén át egészen Viktóriáig, a győzelem istennőjéig.



A legtöbb szobor a római hódítás utáni első századból származik. Számos érmét is találtak, melyek áldozati adományként kerülhettek a szentélybe.



A Gerald Grabherr vezette régészeti csoport a szentélytől kissé távolabb egy templom alapjaira bukkant. A templomépületet magát valószínűleg fából emelték. A szakértők szerint a templom látótávolságban volt Aguntum római várostól, és főként az egyszerű nép használta.



Az ORF szerint az ásatások augusztus elejéig tartanak.