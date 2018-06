Kétezer éves temetkezési barlangokat találtak Izraelben

Kétezer éves temetkezési barlangot találtak Észak-Izraelben - jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű honlap. A Kinneret - vagy másik nevén Genezáreti - tó partjánál fekvő Tibériás város közelében, egy építkezésen bukkantak az értékes régészeti leletre, amikor egy új épület alapozásakor furcsa módon mindent betont elnyelt a föld, mint utóbb kiderült, a barlang egyik temetkezési kamrája.



Izraelnek ezen a vidékén, a Tiberius római császár tiszteletére i. sz. 18-ban, Heródes Antipász zsidó fejedelem által alapított város környékén korábban csak egy hasonló barlangot találtak, noha az i. e. 1., és az i.sz. 2. század között ezen a vidéken általában ilyen sziklasírokba temetkeztek.



A három helyiségből álló sziklabarlang előterében piros-sárga-fehér festett fal nyomaira leltek, s a két temetkezési kamrában - a beömlesztett friss beton eltávolítása után - épségben megtalálták a halottak elhelyezését szolgáló mélyedéseket. A temetkezőhely valószínűleg egy módosabb család tulajdona lehetett, erre utalnak a minőségi módon és magas színvonalúan kialakított falak, a díszítés és a görög feliratok.



A korban az volt a szokás, hogy a halottakat sziklasírokban helyezték el, majd egy év elteltével kő- vagy kerámiaurnákba gyűjtötték csontjaikat. Ezeken az osszáriumokon, vagyis csontkamrákon, valamint a kamra falán görög feliratokat találtak, de ez nem jelenti az itt eltemettek pogány származását, ugyanis a zsidók is átvették a hellenisztikus kultúrát, illetve annak számos elemét, például a tehetős zsidók is görög neveket használtak.



A régészek szerint a nyomok arra utalnak, hogy sírbarlangot az ókorban már kirabolhatták. Az izraeli régészeti hatóság feldolgozza és tanulmányozza a leleteket, a városi hatóságok pedig megígérték, úgy fogják átalakítani az építkezési terveket, hogy ne okozzanak további károkat az értékes ókori maradványban.