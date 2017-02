Kevesebb lesz a szelén a szántóföldeken a klímaváltozás miatt

A világ szántóföldjei kétharmadában átlagosan kilenc százalékkal kevesebb lesz a szelén a klímaváltozás miatt az évszázad végére.



Ezzel együtt sok helyen nő a szelénhiány következtében kialakuló betegségek kockázata - derült ki svájci, német és brit kutatók közös tanulmányából.



A szelén az emberi egészségben fontos szerepet játszó nyomelem, amely táplálkozással kerül be a szervezetbe. A táplálékban, például a gabonatermékekben lévő szelén mennyisége attól függ, milyen sok nyomelem van a termőtalajban.



A klímaváltozás nyomán egyre kevesebb lesz a talajban a szelén. Az Eawag kutatóintézet vezetésével egy nemzetközi kutatócsoportnak elsőként sikerült rekonstruálni a szeléneloszlás világtérképét, eredetileg más célból gyűjtött adatok átfogó elemzésével - közölte az intézet.



A szakértők összefüggésbe hozták a szeléntartalmat, a talajminőséget és a mindenkori helyi klímakörülményeket is az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) közzétett tanulmány szerint.



Így sikerült megjósolniuk a termőföldek szeléntartalmát arra az esetre, ha a klímakörülmények a Föld felmelegedése következtében változnak. Eredményeik szerint a világ termőterületeinek kétharmadában csökken a szelén mennyisége a évszázad végére, a 20. század végéhez képest átlagosan csaknem kilenc százalékkal.



Ezzel párhuzamosan sok régióban nő a szelénhiányhoz köthető betegségek kialakulásának kockázata. Már ma is akár egymilliárd embert érinthetnek ezek a betegségek, például a szívizom megbetegedése - írja az Eawag.



A termőföldek növekvő szelénhiánya ellen megfelelő trágyával lehet védekezni, Finnország már 1984 óta alkalmaz ilyet. Szelén emellett az állatok eledeléhez hozzáadott nyomelemként is alkalmazható.



A tanulmány szerzői szerint eredményeik korai figyelmeztetést jelenthetnek a humanitárius szervezetek és az agráripar felé, hogy időben kezdjenek el foglalkozni a problémával.