Ki nem találja, hogy a jeti valójában milyen állat

Amerikai kutatók megvizsgáltak azokat a maradványokat, amelyeket eddig a titokzatos himalájai lénynek, a jetinek tulajdonítottak. A kutatás eredménye eléggé lelombozó, és mentes mindenféle misztikumtól, ugyanis az eddig a himalájai jetiknek tulajdonított maradványok medvék lehettek.



A szakértők DNS-mintákat elemeztek: csontokból, fogakból, szőrszálakból vagy székletből nyert kilenc megvizsgált minta közül nyolc ázsiai feketemedvétől, himalájai barnamedvétől vagy tibeti barnamedvétől származik, a kilencedik pedig egy kutyától.



"Eredményeink erőteljesen azt sugallják, hogy a jeti legendáját biológiailag a helyi medvefajok igazolják" - hangsúlyozta Charlotte Lindqvist, a Buffalói Egyetem biológusa. "Tanulmányunkból kiderül, hogy a genetika abban a helyzetben van, hogy más, hasonló rejtélyeket is meg tud oldani" - tette hozzá.



A Proceedings B tudományos lapban bemutatott tanulmány készítői "jetimaradványok" eddigi legalaposabb DNS-elemzését végezték el. A kutatók a maradványokhoz egy brit filmes produkciós cég révén jutottak, amely 2016-ban a jeti eredetét övező titkot akarta leleplezni. A "jetimaradványok" eredetileg múzeumokból és magángyűjteményekből származnak.



Az egyik minta egy kézből vagy mancsból származó szőrös bőrdarab, amelyet egy kolostorban őriztek. Egy combcsontdarabot pedig a Tibeti-fennsíkon, 4500 méteres magasságban találtak. Lindqvist és kollégái további ázsiai medvefajok, összesen 23 állat mitokondriális DNS-ét szekvenálták és összehasonlították a világ más részeiből származó medvékével is.



Kiderült, hogy a tibeti barnamedve viszonylag közeli rokonságban áll az észak-amerikai vagy európai medvékkel. A himalájai barnamedvék ága ellenben, amelynek mitokondriális DNS-ét most először sikerült teljesen megfejteni, evolúciós szempontból jóval korábban, már mintegy 650 ezer éve elvált. Az akkori jégkorszakban a himalájai barnamedvét valószínűleg hosszú időn át izolálták a gleccserek a többi fajtól - feltételezik a kutatók. A kutatók szerint eredményeik nemcsak az állatok eredetének meghatározásában segíthetnek, hanem a jelen számára is hasznosak lehetnek.



"A himalájai barnamedvét a kihalás veszélye fenyegeti. Genetikai sokszínűségének és populációja szerkezetének ismerete segíthet az állomány méretének felbecsülésében és a védelmére kialakított stratégiák tervezésében" - mondta Lindqvist.