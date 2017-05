Kiderült, kik eszik a legtöbb gyorsételt Amerikában

Egy új országos felmérés szerint a közhiedelemmel ellentétben az Egyesült Államokban nem a szegényebb rétegek, hanem a középosztálybeliek eszik a legtöbb gyorsételt, és a gazdagabbak is csak kicsivel vannak mögöttük lemaradva.



Jay Zagorsky, az Ohiói Egyetem Humán Erőforrás Kutatóközpontjának vezető tudósa szerint túlnyomórészt nem a szegények esznek gyorsételt Amerikában. Zagorsky kollégáival az Economics and Human Biology című folyóirat legújabb számában publikálta azt a tanulmányt, amely erre a megállapításra jutott.



A kutatók egy hosszú távú amerikai országos felmérés (National Longitudinal Survey of Youth) adatait használták fel, amelynek keretében 1979 óta kérdeznek meg véletlenszerűen kiválasztott amerikaiakat.



Zagorsky és kollégája, a Michigan-Dearborn Egytemen dolgozó Patricia Smith 8000 megkérdezett adatait elemezte, akik a 2008-ban, 2010-ben és 2012-ben elvégzett felmérés kérdéseire válaszoltak a gyorsételek fogyasztásával kapcsolatban.



A felmérések résztvevői a negyvenes-ötvenes korosztályhoz tartoztak. A kérdések arra vonatkoztak, hogy az elmúlt hét napban hányszor ettek olyan gyorséttermekből származó ételt, mint a McDonaldís, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut vagy Taco Bell.



A megkérdezettek 79 százaléka válaszolta, hogy egy hét alatt legalább egyszer, 23 százalék, hogy három vagy több alkalommal evett gyorséttermi ételt.



Miközben megállapítható volt némi különbség abban, hogy mennyire kapcsolható a gyorsétel-fogyasztás a gazdagsághoz vagy jövedelemhez, az eredmények hasonlóan alakultak.



A legkisebb jövedelmű réteghez tartozó tíz százalék a kutatás három hete alatt átlag 3,6 gyorséttermi ételt fogyasztott, a középosztálybeliek 4,2 alkalommal ettek gyorsételt, a résztvevők leggazdagabb tíz százaléka pedig három alkalommal evett.



Zagorsky elmondta: reméli, hogy a tanulmány felkelti a politikusok figyelmét, és gondolnak erre, amikor az elhízás megelőzésével, illetve táplálkozási kérdésekkel kapcsolatos törvényeket hoznak.



"Ha a kormány bele akar szólni a táplálkozás szabályozásába, és abba, hogy az emberek mit válasszanak, ennek tényeken kell alapulnia. Ez a tanulmány segít eloszlatni a mítoszt, hogy a szegények több gyorsételt esznek, mint a többiek, és különleges védelemre lehet szükségük" - fogalmazott Zagorsky az Ohiói Egyetem oldalán megjelent közleményben.