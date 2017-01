Kiről kapta nevét az Oscar-díj?

Egy másik népszerű verzió szerint Sidney Skolsky, filmes újságírótó egy 1934-es tudósításában viccelődött az Oscar elnevezéssel, így kompenzálva a díjátadót átható sznobériát és modorosságot. Skolsky visszaemlékezéseiben többször is hangoztatta elsőségét a névadásban, mindenesetre ő volt az első, akinek a tollából nyomtatásban is megjelent az Oscar név - olvasható a startlap oldalán.A filmtörténeti emlékezet további forgatókönyveket is számon tart. Az egyik szerint Bette Davist első férjére emlékeztette a szobor, a másik szerint Walt Disney már 1932-ben így köszönte meg az elismerést. Akárhogy is, valahogy egyik verzió sem tűnik annyira izgalmasnak, hogy ennél többet rágódjunk rajta.Sokkal izgibb lehetett, amikor 2000-ben a díjátadó előtt eltűntek a szobrok, majd egy szemetesben találták meg őket, három kivételével. A becsületes megtaláló akkor 2 tiszteletjegyet kapott.Egyébként az Oscar átadáson állítólag még arra is ügyelnek, hogy ha valaki elhagyja az ülőhelyét, azonnal pótolják egy “dublőrrel", nehogy nagytotálban foghíjasnak mutatkozzon a nézőtér.