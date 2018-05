"Kiszagolja" a természeti katasztrófák sebesültjeit egy új műszer

A mentőkutyákhoz hasonlóan képes "kiszagolni" a földrengések és egyéb természeti katasztrófák sebesültjeit egy apró és olcsó új műszer, amelyet svájci kutatók fejlesztettek ki.



A Zürichi Műszaki Egyetem (ETH Zürich) szakemberei szerint természeti katasztrófák esetén a kiképzett kutyák jelentik a legjobb mentőszemélyzetet, ám sajnos előfordul, hogy nem tudnak azonnal rendelkezésre állni és meg kell várni, amíg a kutyás csapatok a helyszínre utaznak. Erre jelenthet megoldást a svájci kutatók által kifejlesztett műszer, amely egy sor érzékelő révén képes észlelni a különböző anyagcseretermékeket - acetont, ammóniát, izoprént, szén-dioxidot és nedvességet -, amelyek kis mennyiségben távoznak a szervezetből a légzés során vagy a bőrön keresztül. Önmagukban ezek az anyagok más forrásokból, például tűzből is származhatnak, de a műszerben lévő szenzorok összessége "megbízhatóan jelzi", ha a romok alatt sebesült fekszik.



Az érzékelőket egyelőre csupán laboratóriumi körülmények között tesztelték a svájci szakemberek, osztrák és ciprusi kollégáikkal együttműködve. A kutatócsoportot vezető Sotiris Pratsinis azonban a közeljövőben már élesben is akarja tesztelni a gombostű-méretű szerkezetet.



A földrengéseket követő mentőmunkálatok során már most is alkalmaznak elektronikus eszközöket, ám a mikrofonokra és kamerákra épülő technológiákkal csak olyan emberek helyzetét tudják meghatározni, akik képesek hanggal vagy egyéb módon felhívni magukra a figyelmet. Az egyetem kutatói ezeket a már létező technológiákat akarják kiegészíteni a saját fejlesztésű műszerükkel. Ezen kívül drónokra és robotokra is fel lehetne szerelni az eszközt, ami megkönnyítené a keresőmunkálatokat a nehezen megközelíthető, távoli területeken is.



A kutatók szerint a műszert továbbá a potyautasok lefülelésében, valamint az emberkereskedelem és -csempészet elleni harcban is lehetne hasznosítani.