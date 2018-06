Klein Dávid is csatlakozott Suhajda Szilárd Gasherbrum-expedíciójához

Klein Dávid is csatlakozott Suhajda Szilárd hegymászóhoz, aki június 7-én indult el Budapestről, hogy két nyolcezres csúcsot másszon meg a Kalifa Himalája Expedíció 2018 - Gasherbrum I és II keretében - közölték az expedíció szervezői kedden az MTI-vel.



Mint írták, Klein Dávid, aki a viharos időjárás miatt meghiúsult Sisapangma-expedíció után Nepálban maradt, az utóbbi napokban már a környező hegyekben edzette magát. Fizikailag és mentálisan egyaránt készült az új megmérettetésre, hiszen ő is elhatározta, hogy a nyári szezonban feljut a Hidden Peak (Gasherbrum I) csúcsára.



Klein Dávid a Gasherbrum II-t 2003-ban már megmászta oxigénpalack használata és magashegyi teherhordók segítsége nélkül. A 8080 méteres Hidden Peak és a 8035 méteres Gasherbrum II a világ 11. és 13. legmagasabb csúcsa. Bár mindkettőt mászták már meg magyarok, egy expedíció keretében még nem sikerült magyar hegymászónak elérnie mind a két csúcsot. Mivel a Gasherbrum I és II alaptábora és egyes tábora is azonos, Suhajda Szilárd elsődleges terve, hogy a Hidden Peak megmászása után nem a közös alaptáborig, csupán az egyes táborig ereszkedik, innen folytatva a mászást a Gasherbrum II csúcsa felé.



A két sportoló Iszlámábádban találkozott, onnan már együtt indultak tovább repülővel Skardu felé, ahol többek között mászóengedélyeiket is kiváltották. Kedden a tervek szerint haladva érték el Askole faluját terepjáróval, innen holnap indulnak tovább gyalog. Ezzel kezdetét veszi a Gasherbrum alaptábori trekking. Az alaptábort várhatóan június 19-én érik majd el.



A hegymászóknak plusz erőt adott a találkozás, hiszen összeszokott mászótársakként nagy előnyt jelent nekik, hogy újra segíthetik egymást a hegyen.