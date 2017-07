Kolumbusz Kristóf portugál származását próbálják bizonyítani tudósok

A coimbrai egyetem és a lisszaboni műszaki főiskola (IST) munkatársai DNS-vizsgálatokkal próbálják igazolni Fernando Brancónak, az IST professzorának elméletét.



A kutató szerint Kolumbusz valójában azonos volt egy Pedro Ataíde nevű portugál hajóssal, akiről úgy tartják, hogy 1473-ban vesztette életét egy tengeri csatában a Sao Vicente-foknál.



Branco 2012-ben jelentette meg tézisét a Kolumbusz Kristóf, a portugál nemes című könyvben. Ebben több mint ötven egybeesést sorol fel a két személy életében.



A tudós úgy véli: Pedro Ataíde valójában nem halt meg 1473-ban, hanem szerencsésen túlélte az ütközetet, majd nevet változtatott és Pedro Colón lett belőle. A névválasztás pedig onnan jöhet, hogy a csatában egy Culon nevű francia altengernagy oldalán harcolt.



Az elmélet szerint - amelyet elismer a portugál történelmi akadémia is - Pedro Ataídének azért jött kapóra saját hamis halálhíre, mert családját üldözték Portugáliában, miután részt vettek a II. János portugál király meggyilkolására irányuló összeesküvésben.



A kutatócsoport elképzelése szerint az elméletet úgy lehet bizonyítani, ha összehasonlítják Kolumbusz fiának, Hernandónak a DNS-mintáját Pedro Ataíde egyik rokonának DNS-mintájával.



Ezért kezdeményezték a portugál hajós unokatestvérének exhumálását az illetékes hatóságoknál, és abban bíznak, hogy a nyár végén megkaphatják az ehhez szükséges engedélyeket.



Az azonban egyelőre kérdés, hogy a maradványok milyen állapotban vannak, és alkalmasak-e a mintavételre.



Az általánosan elfogadott teória szerint Kolumbusz Kristóf Genovában született 1451-ben, de a felfedezőt sokan szeretnék magukénak tudni, az elmúlt években számtalan elmélet látott napvilágot arról, hogy valójában honnan származik.



2009-ben például egy spanyol történész állt elő azzal, hogy Kolumbusz Pedro Scotto néven született, és felmenői skótok voltak. Próbálták már bizonyítani, hogy Katalóniában jött a világra, de népszerű galíciai eredetének elmélete is.



A rejtélyhez egyébként Hernando, Kolumbusz fia is hozzájárult, aki 1506-ban elhunyt apjáról írt életrajzában nem tüntette fel annak születési helyét.