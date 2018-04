Krumplitermesztésbe és selyemhernyó tenyésztésbe kezdenek a kínaiak a Hold sötét oldalán

A petékből selyemhernyók lesznek, amelyek szén-dioxidot termelnek, míg a burgonya és más magvak oxigént bocsátanak ki a fotoszintézis során. Együtt egy egyszerű ökoszisztémát hozhatnak létre a Holdon

Az űrkutatás történetében eddig példátlan dolgokat fog véghez vinni Kína idén felbocsátandó újabb Hold-kutató űrszondája, a Csangío-4, például az égitest Földről nem látható, "sötét" oldalán száll le és növényeket virágoztat a Hold élettelen felszínén - jelentette csütörtökön a Hszinhua kínai állami hírügynökség.Az űrszonda egy edényben vetőburgonyát és egy kis termetű virágos növény, a káposztával és a mustárral rokon lúdfű magjait, valamint valószínűleg selyemhernyópetéket is visz magával, hogy végrehajtsa az első biológiai kísérletet a Holdon.A kutatók remélik, hogy a növények kihajtanak és virágot hoznak, a folyamatot kamerával örökítik meg és élőben sugározzák a Földre.A holdbéli mini ökoszisztémát 28 kínai egyetem tervezte meg a délnyugat-kínai Csungkingi Egyetem vezetésével - hangzott el egy tudományos és technológiai innovációs konferencián, amelyet a csungkingi városi tanács rendezett.A kínai űrkutatási hivatal (CNSA) a nagyközönséget is, ezen belül főleg a fiatalokat arra biztatja, hogy vegyenek részt a Csangío-4 misszióval kapcsolatos projektekben. A hivatal 2016-ban országos pályázatot hirdetett diákoknak az űrszonda rakományának megtervezésére, az ökoszisztéma ötletét 200 kezdeményezés közül választották ki.Korábbi hírek szerint az ökoszisztéma egy 18-szor 16 centiméteres hengerben lesz.- közölte Csang Jüan-hszün, a tartály főtervezője.Mivel a Hold felszínének hőmérséklete mínusz 170 és plusz 100 Celsius fok között változhat, az ökoszisztémát egy szigetelőanyaggal fogják megvédeni, hogy a növények és a rovarok közepes hőmérsékleten maradjanak. A belsejében mesterséges világítás is lesz, amelyet akkumulátorok fognak működtetni.