Különleges felfedezést tettek a Nappal kapcsolatban

"A legvalószínűbb magyarázat, hogy a mag tengely körüli forgásának sebessége még abból az időszakból őrződött meg, amikor a Nap kialakult, tehát mintegy 4,6 milliárd évvel ezelőttről" - mondta Roger Ulrich, a Kaliforniai Egyetem Los Angeles-i intézményének (UCLA) csillagásza, aki több mint negyven éve tanulmányozza a Nap belsejét.



A felfedezést bemutató tanulmányt az Astronomy and Astrophysics című szaklapban mutatták be.



A Nap magjának forgása segíthet információkat szerezni arról, hogyan alakult ki a Nap. Miután kialakult, a napszél valószínűleg lelassította a külső rész forgását. A forgás befolyásolhatja a napfoltokat is, amelyek szintén forognak - fejtette ki Ulrich. A napfoltok óriásiak, akár a Földnél is nagyobbak lehetnek.



A kutatók a felszíni akusztikus hullámokat vizsgálták a Nap légkörében, azokat, amelyek közül néhány behatol a magba. Ott gravitációs hullámokkal lépnek kölcsönhatásba, ami olyan mozgást eredményez, "mint ahogy a víz mozog egy félig töltött tartálykocsiban egy kanyargós hegyi úton" - írják a kutatók a UCLA holnapján.



A megfigyelések során észlelték ezt a "lötyögő" mozgást. Az akusztikus hullámok mérésével a kutatók pontosan meg tudták határozni, mennyi időbe telik egy akusztikus hullámnak, amíg a felszínről eljut a Nap közepére és vissza. Úgy tűnt, ezt az időt kissé befolyásolja a gravitációs hullámok "lötyögő" mozgása - mondta Ulrich.



Bár több mint húsz éve létezik az az elmélet, hogy a Nap magja gyorsabban foroghat, mint a felszíne, korábban soha nem végeztek erre vonatkozó méréseket.



A Nap magja és felszíne hőmérséklet tekintetében is különbözik egymástól. A mag becsült hőmérséklete 16 millió Celsius-fok, míg felszíne "csak" 5540 Celsius-fok körüli.



A kutatók a különleges mozgást az amerikai NASA és az Európai Űrügynökség (ESA) közös projektében működő SoHO (Solar and Heliospheric Observatory) napfigyelő műhold GOLF (Global Oscillations at Low Frequency) nevű műszerének 16 éven át tartó megfigyeléseiből származó adatok segítségével azonosították.



A SoHO 1995 decemberében indult útnak, hogy tanulmányozza a Napot a magjától egészen külső koronájáig és a napszelekig. A műhold jelenleg is működik.