Különleges izotópokkal támogatják a rákkutatást svájci atomfizikusok

A jövőben különleges izotópokat bocsát a rákkutatók rendelkezésére az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN).



Segítségükkel egy napon akár a rák diagnózisa és gyógyítása is megtörténhet egyszerre. Az új CERN-Medicis berendezést a héten mutatták be Genfben, hamarosan elsőként fog radioizotópokat előállítani a rákkutatás számára.



Egy elem atomjai között különböző tömegszámú atomfajták lehetnek, ezek az elem izotópjai. Izotópokat már széles körben használnak diagnosztikus célokra és vetnek be sugárterápiában.



"A jelenleg használt izotópok közül azonban sok nem tökéletes" - áll a CERN közleményében. A Medicis-projekt keretében olyan izotópokat állítanak elő, amelyek a leginkább megfelelnek a kutatók igényeinek.



Az izotópok különleges tulajdonságait a fizikusok a radioaktivitás alapkutatásakor fedezték fel - mondta Thierry Stora, a projekt vezetője.



A rákkutatók ezeket a tulajdonságokat most sejteken és szöveteken tesztelhetik. Az az elképzelésük, hogy az izotópok a diagnózis felállításában is alkalmazhatók, de ezzel egyidejűleg akár el is pusztíthatják a rákos sejteket.



Az izotópok egy részecskegyorsítóban keletkeznek, amelyet a CERN Svájc és Franciaország határterületén üzemeltet. Stora kiemelte: "ezek az izotópok sehol másutt nem léteznek".