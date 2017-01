Különleges leletekre bukkantak egy 2400 éves romvárosnál Kínában

Az öt méterszer négy méteres helyiség nagyjából egy méterrel fekszik a föld alatt Jüejang város romjainál. A teremben kőoszlopok talapzatait és négyszögletes téglákat is találtak a szakemberek.



Li Jüfang elismert régész szerint az alagsorral rendelkező épületek igen ritkák voltak a Hadakozó fejedelemségek korában (i.e. 476-221). Mint hozzátette, az alagsor az előkelők kiváltsága volt, ami azt sugallja, hogy a palota egykor az állam uralkodójának rezidenciája lehetett. A szakértők úgy sejtik, hogy a helyiségben az uralkodó ágyasainak személyes tárgyait tarthatták.



Az ásatást vezető Liu Zsuj, a Kínai Társadalomtudományi Akadémia régészeti intézetének munkatársa szerint a romok között talált kandalló is csupán az uralkodói rezidenciákon fordult elő a korszakban.



A mai Hszian egyik negyedében fekvő Jüejang 35 éven át volt a Csin állam fővárosa a Hadakozó fejedelemségek korában.



Jüejangot a kínai jogrendszert megalapozó, csaknem 2300 évvel ezelőtti reformok egykori bölcsőjeként tartják számon. A politikai reformokként is emlegetett egykori rendelkezések egy államférfi, Sang Jang nevéhez fűződnek, és a történészek szerint ezek révén sikerült a Hadakozó fejedelemségek korában a Csin államot a legerősebbé tenni. Ennek következményének tartják azt, hogy Csin Si Huang-ti császár létrehozhatta a Csin-dinasztiát és i.e. 221-ben egyesíthette Kínát.