Kutyacsontvázat találtak a ház ajtaja előtt

Pompejit fedeztek fel Róma harmadik metróvonalának ásatásakor: egy római korból származó, tűzeset miatt részben elpusztult arisztokrata ház maradványai kerültek elő bútorokkal és háziállatok csontvázaival együtt.



A 2-3. században állt ház ajtaja előtt egy kutyacsontvázat, illetve egy másik állat, vélhetően macska maradványait találták. Az állatok valószínűleg a tűzben pusztultak el - vélik a régészek.



"A tűz megállította az életet ebben a házban. A leleteknek köszönhetően el tudjuk képzelni, milyen volt az életet ezekben a termekben, pontosan úgy, ahogyan Pompejiben a vulkánkitörés előtt" - magyarázta Francesco Prosperetti, a római műemlékvédelmi hatóság vezetője hétfőn.



A maradványok között egyebek mellett a padlóról származó fekete-fehér mozaikot, illetve fabútorokat, például egy asztalt is találtak.



A mini-Pompeji a Lateráni Keresztelő Szent János-főszékesegyháztól nem messze található, ahol már néhány éve zajlanak a metróvonal építési munkálatai, amelyek újabb és újabb meglepetéseket okoznak a régészeknek.



Októberben a San Giovanni metróállomásnál, a lateráni bazilika közelében kiállították azokat az ókori római leleteket, amelyek a metróépítés során kerültek elő. A tárlaton terrakottamaradványok, ékszerek, pénzérmék, valamint a római kor legnagyobb víztárolójának maradványai is láthatóak.



A C jelű metróvonal, amely a Piazza Veneziáról a keleti kerületekbe vezet, régészetileg fontos réteg alatt, több mint 20 méteres mélységben épül. A munkálatok 2007-ben kezdődtek, a 3,1 milliárd eurós projekt ára jelentősen túllépte az előzetes költségvetési kalkulációt.



A tervek szerint októberben felavatják az metróvonal egy 18 kilométeres szakaszát, amelyen vezető nélküli szerelvények fognak közlekedni.