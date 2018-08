Látott már ilyet? Medúzákat találtak egy győrszentiváni tóban - fotók

Fotók: kisalfold.hu

A Craspedacusta sowerbyi legfeljebb 2-4 centiméteresre nő meg, és bár rendelkezik a medúzák szokásos fegyverével, bennünk nem, csak apró, egysejtű élőlényekben tehetnek kárt mikroszkópikus méretű, méreganyaggal teli csalánsejtei

"A kis tóban fedeztük fel az apró édesvízi medúzákat, nagyon sok van belőlük, érdekes látvány volt" - írta a Kisalföld olvasója, aki fotókat és videót is küldött be a lapnak -. Elsőre meglepő a felfedezés, de ha rákeresünk az édesvízi medúzára, kiderül, hogy időről időre felbukkannak a vizeinkben - de csak a kristálytisztában. Igaz, nem őshonosak Európában: az 1920-as évek elején Délkelet-Ázsiából kerültek át a kontinensre, valószínűleg akváriumból jutottak valamilyen természetes vízbe vagy az állatok, vagy a petéik.Bányatavakban és folyók holtágában, egyebek között a Duna szigetközi szakaszán, a Mályi-, az Omszki-, az Ecsédi-, a gyékényesi Kotró-, a Kis-Tokaji-, az esztergomi Palatinus- és a Dorogi-tóban látták már Magyarországon az édesvízi medúzát.- ez is bizonyította, hogy a tavak vize tiszta, az elszíneződést csak a tőzegből kioldott anyagok okozzák. Ilyen típusú tóban viszont azelőtt még nem látták ezt az állatot, mondta el akkor a tógazda.A győrszentivániak tehát örülhetnek: a tavuk szép tiszta, és a medúzájuk sem "csíp".