Létrehozták a világ legnagyobb csillagkatalógusát

A heidelbergi Max Planck Intézet igazgatója, Hans-Walter Rix szerint "egészen az univerzum széléig" tekintettek munkájuk során. A katalógus a Pan-STARRS elnevezésű, azaz a Panoráma-felmérő távcső és gyors reagálású teleszkóprendszer megfigyelésein alapszik. A PS1 teleszkóp különlegesen nagy teljesítményű kamerájával a projekt során 2010-től négy éven át kutatta az éjszakai égboltot. Megfigyelt szupernóvákat, vagyis csillagrobbanásokat, aszteroidákat, idegen galaxisokat és mintegy 12,5 milliárd fényév távolságra lévő fekete lyukakat is.



Az adatbankban összesen három milliárd égitest adatait mentették el. A kutatók reményei szerint ezek alapján újabb információkra tehetnek szert az univerzum keletkezéséről.



A két petabyte-nyi adat megszerzéséhez hatvanszor "fésülték át" az eget. Ezután a kutatóknak újabb három évre volt szükségük az információk szisztematikus rendszerezéséhez, hogy az asztrofizikusok és más szakértők gyorsabban hozzájuk jussanak. Így jelenleg több millió fotóhoz, csillagokról készült térképekhez és égitestek precíz mérési adataihoz férnek hozzá.



Emellett elkészült a Tejútrendszer háromdimenziós térképe is. Ez abban különbözik a Gaia csillagászati műhold által készített csillagtérképtől, hogy itt színszűrőt is alkalmaztak: ennek révén ötször mélyebbre tekinthettek be a galaxis mélyére és általa a gyengébb fényű égitestek is láthatóvá váltak. Azonban mindkét térkép a Tejútrendszer csillagainak csak 20 százalékát képes feltérképezni, a többi rejtve marad a csillagpor mögött - fejtette ki Rix.



A PS1 teleszkóp a Hawaiihoz tartozó Maui sziget egyik hegycsúcsán álló teleszkópok egyike.