Litvánia nekimegy az óraállításnak

A 2.8 millió litván mintegy 79%-át idegesíti, hogy tavasszal és ősszel is állítani kell az órákat: a parlament el is fogadta azt a kezdeményezést, amely beszüntetné az Európai Unió területén az órák évente kétszeri állítását.Deividas Matulionis, a miniszterelnök tanácsadója azt mondta, az emberek nehezen alkalmazodnak az állított órákhoz, és úgy érzik, negatív kihatással van az életükre.Az óraállítás módszere azon alapul, hogy ha a lakosság szokásos ébrenléti ideje – a reggel hét és este tíz óra közötti időszak – minél inkább egybeesik a természetes világosság idejével, annál kevésbé kell világítást használni. Becslések szerint évente egy közepes méretű város teljes felhasználásának megfelelő villamos energiát takarít meg az ország azzal, hogy tavasszal egy órát előreszaladunk – október végén csak ezt korrigáljuk vissza. Az óraátállítás haszna ugyanakkor a környezetvédelem területén is megmutatkozik: az alacsonyabb fogyasztás kevesebb károsanyag-kibocsátással jár.