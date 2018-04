Locsolkodás kicsiben: kapcsolatteremtésben segíthet a szokás

Tojással kikövezett út egymáshoz

A húsvéthétfőt vízbevető, vízbehányó hétfőnek is nevezték, mert sokáig vödörnyi vízzel locsolkodtak, vagy az itatóvályúba dobták a lányokat.

Kisfiúnak és kislánynak is erősítheti az önbizalmát a jól sikerült locsolkodás. Fotó: Kuklis István

Önbizalmat hozhat a nyuszi

Kínos is lehet

A közös készülődés kellemes családi program is lehet.

Helyén kezelve

Máshol is locsolnak



A locsolkodás magyar húsvéti hagyomány, már a 17. századból is maradtak fenn írásos emlékek róla. Ismerik még a szokást Szlovákiában, Csehországban, Lengyelországban és Ukrajnában is.

A húsvéthoz kapcsolódó népszokások közül a locsolkodás „intézménye" az, aminek leginkább változó a megítélése, talán ezért is kezd kimenni a divatból. Ha azonban sikerül kiiktatni a zavaró tényezőket – például a pénzért locsolkodást, a büdös pacsulit, a napokig tartó kimerítő takarítást, az órák után távozni felejtő, vagy épp a részeg rokonokat és szomszéd bácsikat –, akkor akár értékes élményeket adhatunk a gyerekeknek, akiknek a legnagyobb öröme lehet az ünnep ezen részében. Sőt: kis szülői odafigyeléssel fontos szociális képességek fejleszthetők a kisfiúknál és kislányoknál egyaránt a locsolkodás hagyományával.– Szerettem eljárni locsolkodni gyerekként. Persze a csoki miatt is, de sok rokonnal csak ilyenkor tudtunk érdemben találkozni és beszélgetni kicsit. A szüleim elváltak, így a az anyai rokonságot a nagybátyámmal vagy nagypapámmal, az apait pedig apukámmal jártuk körbe. Jó kis „fiús" program volt – mondta 22 éves olvasónk, Levente. Elmondta, hogy ugyan már nem jár locsolkodni, de ha lesz fia, annak a szűk családi körben szívesen átadja majd a hagyományt.– A locsolkodásnak erről kellene szólnia. Hogy találkozzunk, beszélgessünk személyesen, miután egyébként a kapcsolataink nagy részét interneten tartjuk fenn manapság, főleg a kamaszok – mondja Benák-Tömöri Judit klinikai szakpszichológus. – Azt lenne jó megalapozni már kisgyermekkorban, hogy ez nem a pénzszerzésről szól – ami abszurdum szerintem –, hanem arról, hogy jól érezzük magunkat együtt. A tojásfestés, készülődés, rokonságjárás jó családi program lehet – folytatta a pszichológus.– A csoki meg a pénz miatt szerettem eljárni gyerekként, na meg persze a szerelmem, Janka miatt, akinek ilyenkor kifejezhettem az érzéseimet – emlékezett vissza másik olvasónk, Bálint. – Már csak az öcsémet hordom, ő nagyon élvezi, tanulja is a verset. Nekem már kicsit kínos a dolog, de miatta felkerekedünk, és elmegyünk pár helyre. Attól függetlenül, hogy nekem ez már nem nagy élmény, ha lesz fiam, szívesen elviszem majd néhány helyre, mert gyerekként ez jó buli – folytatta a fiatal egyetemista.– Sokat tanulhatnak a gyerekek ebből a hagyományból, ha odafigyelünk. A kisfiúk ilyenkor is megtanulhatják, hogy ha kedvesek egy kislánnyal, akkor kedvességet kaphatnak érte cserébe. Ha pedig verset mondanak ilyenkor, akkor valami aprósággal jutalmazzák érte őket, ami szintén egy pozitív megerősítés. Ha ezt háromévesen az anyukájától kapja meg, az is fontos visszajelzés, de ha később az oviban vagy suliban a lányoktól, akkor az egy még nagyobb élmény lesz neki. Ugyanígy a kislányoknak is jó érzés, hogy egy fiú a kedvükért szépen felöltözött, vette a bátorságot, és eljött, és az idő alatt csak vele foglalkozik, rá figyel – mondta Benák-Tömöri Judit.A locsolkodás tehát egy jó alkalom arra, hogy a gyerekek, fiatalok megtanuljanak közeledni, kapcsolatot felvenni és kedvesnek lenni a másikkal. – Bár már családon belül tavaly meglocsolta Máté a lányokat, de talán akkor még nem igazán fogta fel a dolgot. Most lesz az első locsolkodás az oviban, kíváncsian várom a tapasztalatokat – mesélte hároméves kisfiával kapcsolatban olvasónk, Edit.Rossz emlékeket is megosztottak velünk olvasóink: – Nálunk mindig nekünk kellett kínálni a saját vendégeinket. Amikor jött a szerelmem locsolkodni, annyira izgultam, hogy véletlenül beleöntöttem a baracklevet a cipőjébe. Nagyon kínos volt – emlékezett vissza a kellemetlen élményre Nóra.– Utáltam eljárni locsolkodni. Megalázónak tartottam az egészet, mindig nekem kellett verset mondani, én viszont szégyenlős voltam – ezt már Árpád mondta, bizonyítékául annak, hogy nem mindenki számára jó emlék ez a húsvéti szokás.Edit szerint az értékrend átalakulása teheti tönkre az ünnepet. – Sajnos ez már nem arról szól, mint régen, hogy délelőtt a fiúk, délután a lányok mentek locsolkodni. A gyerekeket rászoktatták arra, hogy ez a pénzszerzésről szól, ami kínossá teszi az egészet. Ha azt a tojást adnánk, amit a lányommal közösen készítünk, annak nem lenne már értéke – fejtette ki véleményét az anyuka.Abban, hogy a húsvéti locsolkodás kellemes emlék maradjon a gyerekeknek, a szülők segíthetnek leginkább a szakértő szerint. – Ha például az apuka humorral kezeli a helyzetet, akkor az segíthet a fiának is a feloldódásban. Lehet ezt persze komolyan is venni, versmondással például, ha valaki szeretné. A lényeg, hogy az apai minta fontos abban, hogy a gyerek hogyan áll helyt egy ilyen helyzetben. A legjobb, ha előtte megbeszéljük a gyerekekkel, hogyan szeretnék megejteni az egészet – mondta Benák-Tömöri Judit.Kifejtette: a lányok dönthessenek például abban, hogy hová kérik a pacsulit, ha már megúszni nem tudják, a fiúk pedig dönthessenek, hogy verssel vagy vers nélkül szeretnének locsolkodni. Az első alkalmak előtt apukával szerepjátékként is lehet gyakorolni ezt a szociális helyzetet. – A legfontosabb, hogy ne kényszerítsük a gyerekeket, és ne tegyük őket nevetségessé. Ha nem akarnak részt venni a locsolkodásban, kínosnak élik meg mindezt, akkor fogadjuk el, ne erőltessük, akár kisgyerekről, akár kamaszról beszélünk – figyelmeztetett a pszichológus.