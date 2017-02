Ma van a magyar rejtvényfejtők napja

Mint Szalay Dénes, az egyesület elnöke az MTI-nek felidézte, kezdeményezésükre az oktatási és kulturális miniszter 2007-ben járult hozzá, hogy február 3-át - a Füles című lap első száma megjelenésének napját - a magyar rejtvényfejtők napjává nyilvánítsák.



Hozzátette, hogy ezt az ünnepnapot hagyományteremtő szándékkal hozták létre, és ki is állta az idő próbáját. Tíz év után látható, hogy a mai világban is sokan vannak Magyarországon, akik szeretik a rejtvényeket, akik minden évben egyre növekvő létszámban csatlakoznak az ünnepnapi rendezvényhez.



A hagyományoknak megfelelően a ROE nagyszabású fejtőversenyt szervez vasárnap. A háromórás versenyre előzetesen már több mint 250 rejtvényfejtő jelentkezett, ezzel ez lesz az idei év legnagyobb hazai versenye - emelte ki az egyesület elnöke.



Az egyéni keresztrejtvényfejtő-versenyen a kezdőtől a mesterig minden rejtvényfejtő megtalálhatja a neki megfelelő rejtvényt, és harcba szállhat a kupákért és a nyereményekért. Ezen kívül logikai rejtvényekkel, köztük a világszerte népszerű sudoku rejtvénytípus variációival várják a résztvevőket, akik olyan különleges rejtvénytípusokban is tesztelhetik magukat, mint a kvízrejtvény, a nyelvi játékok vagy a vizuális rejtvények.



Ugyan a rejtvényfejtés alapvetően még ma is megmaradt papíron, ceruzával és radírral végzett szellemi sportnak, de már megjelentek a számítógépeken, okostelefonokon is játszható játékok. Ehhez igazodva az idei rendezvényen a hivatalos versenyprogramon kívül, bemutató jelleggel számítógépen is lehet majd logikai rejtvényeket fejteni, amit projektoron kivetítve követhetnek a résztvevők - tette hozzá.



Mint mondta, a 60 éves Füles is megelevenedik a rendezvényen: egy embernagyságú figuraként fogja szórakoztatni a versenyzőket.



Szalay Dénes felidézte, hogy Magyarországon 92 éve, 1925. január 22-én jelent meg az első "keresztszórejtvény" a Ma Este című hetilap hasábjain Kristóf Károly (1904-1994) tollából.



Magyarország igazi rejtvénynagyhatalomnak számít, hiszen sok országban jellemzően a sudoku mellett csak hagyományos és skandináv keresztrejtvényeket tartalmazó kiadványokat lehet vásárolni, míg Magyarországon a több száz rejtvénymagazin között számos, speciális típusú feladványokat tartalmazó újság is található - hangsúlyozta a ROE elnöke.