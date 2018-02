Magyar és osztrák kutatók érintőképernyős feladatokkal tornáztatják az idős kutyák agyát

Segíthet az idős kutyák szellemi képességeinek szinten tartásában a rendszeres mentális stimuláció, amelyet egy érintőképernyős tréning segítségével végeztek magyar és osztrák kutatók.



Az élethosszig tartó tanulás nemcsak az emberek, hanem a kutyák számára is hasznos és fontos. A kutyák idős korukban is képesek a tanulásra, ráadásul a problémamegoldó gondolkodást fejlesztő feladatok lassítják a szellemi leépülés természetes folyamatát. Viszont az idős kutyák mozgásszervi és egyéb egészségügyi problémái gyakran gátat szabnak a hagyományos, fizikai állóképességet igénylő tréningeknek.



"Ahogy a kutyák idősödnek, a gazdák egyre kevesebb kihívással állítják szembe őket, csökkentik a foglalkozások, tréningek számát és intenzitását. Ennek az a következménye, hogy az idős kutyákat alig érik pozitív mentális hatások" - idézte Lisa Wallist, az ELTE Etológia Tanszék Szenior Családi Kutya Programja és a bécsi Állatorvosi Egyetem Messerli Kutatóintézete kutatócsoportja közös tanulmányának első szerzőjét az ELTE honlapja.



A problémára kínál hatékony alternatívát az érintőképernyő segítségével végzett játékos tréning, amely egyszerű, jutalmazással kombinált számítógépes gondolkodtató feladatokkal helyettesíti a fizikai megterhelést jelentő tréninget, és segít fenntartani az idős kutyák szellemi frissességét.



A kutyák számára az érintőképernyő használata némi előképzést igényel, azonban amint megtanulják, mi a titok nyitja, megszállott játékosokká válnak.



Az érintőképernyő használatát eddig fiatal kutyákon vizsgálták, de sikerült bizonyítani, hogy az idős kutyák is pozitívan reagálnak a kognitív tréning ezen formájára.



"Olyan egyszerű, érintőképernyős feladatokat, amelyek megoldása után jutalomfalat jár, még az idős kutyák is nagy lelkesedéssel végeznek" - magyarázta Kubinyi Enikő, a szeniorprogram vezetője. Egy szellemi kihívás megoldása után keletkező pozitív emóció párhuzamba állítható azzal az érzéssel, amikor egy idős ember valami újat tanul vagy valamilyen élvezetes tevékenységet végez.



A rendszeres elmetréning nemcsak az embereket, de a kutyákat is kizökkenti az idős korra oly sokszor jellemző apatikus állapotból azáltal, hogy növeli a motivációt és így még több alkalmat teremt a tanulásra.

Az érintőképernyővel végzett tanulás segíthet az öregedés során jelentkező szellemi leépülési folyamatok ellensúlyozásában.



"Ez a tudományos megközelítés egy olyan izgalmas kutatást indíthat útjára, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet az állatok élethosszig tartó tanulásának fontosságára" - mondja Wallis.



A kutatócsoport reméli, hogy a tanulmány nemcsak az elektronikai termékeket gyártó szakembereket és szoftverfejlesztő cégeket, hanem lelkes gazdákat is ösztönöz majd a jövőbeli együttműködésre.