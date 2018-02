Man Booker - díj: fél évszázad győztesét választják meg

Az elmúlt ötven év Man Booker-díjasai közül választanak ki egy abszolút győztest a rangos brit irodalmi díj ötvenedik évfordulója alkalmából. A díj alapítása, 1969 óta 51 Booker-díjast köszöntöttek, mivel két alkalommal megosztott díjat adtak át. A szervezők pénteken jelentették be, hogy a Golden Man Booker-díjat a fél évszázad díjazottjai közül is a legkiemelkedőbbnek szánják.



Az öttagú zsűriben Robert McCrum író, Lemn Sissay költő, Kamila Shamsie regényíró, Simon Mayo regényíró és Hollie McNish költő foglal helyet. A zsűri minden tagja egy írót választ a döntőbe a rábízott évtizedből. Az öt finalista közül, akiknek nevét a májusi Hay Fesztiválon jelentik be, a díj honlapján egy hónapon át tartó közönségszavazással választják ki az abszolút győztest. A díjazott személyét július 8-án hozzák nyilvánosságra - ismertették a szervezők a Man Booker honlapján.



Az 50 ezer fontos (csaknem 18 millió forint) pénzjutalommal járó Man Booker-díjat korábban V.S. Naipaul, Salman Rushdie, Margaret Atwood és Hilary Mantel is elnyerte. Eredetileg brit, ír és a Brit Nemzetközösséghez tartozó országok írói pályázhattak az elismerésre, de 2014-ben változtattak a szabályokon, azóta minden angol nyelven alkotó író indulhat a díjért.



Tavaly az amerikai George Saunders vehette át Londonban a Man Booker-díjat. Paul Bettany után ő volt a második amerikai író, aki a világ egyik legrangosabb irodalmi elismerésében részesült. Az 58 éves, texasi születésű, New Yorkban élő Saunders a Lincoln in the Bardo című regényéért kapta az azonnali nemzetközi irodalmi hírnévvel is járó brit kitüntetést.