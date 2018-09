Mányoki Attila nem tett le a céljáról: "betöri" a kegyetlen Északi-csatornát

Ocean’s Seven (hét csúcstalálkozó, hét óceán)



1. az Ír-csatorna: Írország és Skócia között – 33,7 km, 2. a Cook-szoros: az Északi- és a Déli-szigetek között, 3. a Molokai-csatorna: Oahu és a Molokai sziget között, Hawaii – 42 km, 4. a La Manche-csatorna: Anglia és Franciaország között – 34 km, 5. a Catalina-csatorna: Los Angeles, Kalifornia – 33,7 km, 6. a Tsugaru-csatorna: Honsú és Hokkaidó között, Japán – 19,5 km és 7. a Gibraltári-szoros.

Méreganyag bénította le a mozgását

Mányoki Attila próbatétele olyan dolog miatt hiúsult meg a nyáron, ami benne van a pakliban. Nem tudja ugyanis irányítani, hogy hány oroszlánmedúzával fog találkozni a nyílt tengeren. Fotó: Dittrichphoto

Valóban képes teljesíteni a tengerszorost

Szerencsétlen találkozás az óriási állatokkal

Nem adja fel, már elkezdte az edzésmunkát, és újra meg fogja próbálni az Ír-csatorna átúszását.

Tüntetésből kutyát kap ajándékba

Ha meglesz az Ocean's 7...

– Nagyjából egy hónapja nekiálltam a szárazföldi edzéseknek. Ez nálam nagyjából a kerékpározást jelenti. Rendbe jöttem, de az úszás még várat magára – mesél magáról Mányoki Attila A világ egyik legjobb nyílt vízi hosszútávúszója augusztus elején feladni kényszerült az Ír-szoros átúszására tett kísérletét , így egyelőre nem tudta teljesíteni a hét állomásból álló Ocean's Seven kihívásának utolsó állomását, amely 33,7 kilométer. A céltól mindössze másfél mérföldre kritikus állapotban emelték ki a vízből, és szállították az észak-írországi Ulster kórházába, ahol az intenzív osztályon kezelték Most már jól van, és október elején ismét nyílt vízbe merészkedik: Görögországban egy tömegrendezvényen fogja népszerűsíteni a nyílt vízi úszást. Santorini szigetén a vulkánon belül úszik majd két kilométert. – Ezt azért minden további nélkül meg tudom csinálni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a szervezetem hogyan reagál az úszásra, erre a közegre – mutat rá Mányoki Attila. Hozzáteszi: Teljesen jól érzi magát, nem maradtak nyomai a kritikus állapotnak. Talán az izomzatán érzi kicsit, hogy elszokott a terheléstől.– Lelkileg nem volt problémám. Amikor a kórházi ágyban feküdtem, és már tudtam, hogy mi történt, ismét egy olyan jellegű érzés volt bennem, hogy mindent megtettem, de ennél tovább egyszerűen nem tudtam elmenni. Olyan dolog miatt hiúsult meg ugyanis az átúszásom, ami benne van a pakliban, de nem tudom irányítani. Ezt még mindig könnyebb józan ésszel értelmezni és felfogni, mint ha készületlen lettem volna, és a saját fizikai korlátaim miatt nem lettem volna képes elérni a partot.– Nagyon nehéz elmagyarázni. Úgy tudnám érzékeltetni ezt a pillanatot, mintha semmi egyebet nem éreznél, mint hogy lekapcsolják a villanyt – minden elsötétül. Egészen addig, amíg el nem vesztettem a fonalat, bennem az volt, hogy rendesen végzem a dolgomat. Nincs átmenet a két érzés között. Nyilván én ekkor már elhagytam a hatodik órát, és ilyen hosszú intenzív mozgás után – természetesen a magam szintjén – azért picit már érzem a fáradtságot, a könyökömet, a csuklómat... De egész végig úgy éreztem, hogy erős vagyok, tudtam a tempószámot és a sebességet tartani. Nem fáztam például. De sajnos miután az oroszlánmedúzák csípései miatt a szervezetembe jutott méreganyag már olyan szinten érvényesítette a hatását, elkezdődtek a gondok. Belassult a mozgásom, nehezedett a légzésem, sajnos a belső szervek működése leállt, ezáltal maga a táplálék- és folyadékutánpótlás nem tudott felszívódni, emiatt pangott a gyomromban. Ez is egy jelentős fájdalmat generált.– Tizenöt. Ez egy meglehetősen jelentős szám. Az orvos is mondta, hogy el sem lehet képzelni, mit jelent egy ilyen jelentős fájdalom, amíg az ember nem találkozik hasonlóval. Nem kívánom senkinek! – avat be az úszó.– Természetesen igen. Biztosan vannak olyan emberek, akik nem értik meg, hogy miért csinálom ezt. De nem is várható el, hogy mindenki úgy gondolkozzon, mint én. De azt fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy én mindig olyan kihívást vállalok el, amely bár óriási próbatétel, a göröngyös utat megtéve képes vagyok rá. Számomra elrugaszkodott dolgokban nem keresem a kihívást, mert pontosan tisztában vagyok a korlátaimmal. Augusztusban ismételten kaptam egy olyan visszajelzést, hogy valóban képes vagyok erre a dologra, meg tudom csinálni. És bízom benne, hogy a következő alkalommal el tudom kerülni ezeket az óriási állatokat.– Próbálunk jövőre egy olyan időszakot találni, amikor minimalizálni tudjuk ezeknek a körülményeknek a veszélyét. Ugyanúgy elvégzem a felkészülést, és bízom abban, hogy a jövő évben elkerülnek ezek a szerencsétlen találkozások az oroszlánmedúzákkal.A sportolótól megtudjuk, szokatlan a viselkedésük: – Tavaly szinte alig, viszont idén rengetegen voltak a nagytestű egyedek. Normális esetben a vízfelszíntől nagyjából 15 méterrel mélyebben úszkálnak, nem tudni, miért jöttek most fel teljesen a vízfelszínre – mondja. Attila azt is elárulja, annak ellenére, hogy egyszer már került hasonlóan életveszélyes helyzetbe ebben a szorosban, amikor utoljára megpróbálta teljesíteni a távot, nem „mumus" számára az írországi tengerszoros.– Amikor belevágtam, tudtam, hogy ez a sorozat legnehezebb állomása lesz számomra. Mivel a világon nagyon kevés ember tudja leúszni, nincsen mindenki számára egy biztos recept, hogyan lehet megvalósítani. Teljesen személyre szabott felkészülést igényel. Ráadásul ugyanazon a helyszínen minden évben más jelentheti a problémát. Két évvel ezelőtt például a hideg jelentette azt, idén ezzel semmi gond nem volt (12,4 Celsius-fokos volt az óceán hőmérséklete, amikor az úszó elindult, és ahogyan közeledett a part felé, egyre hidegebbé vált a víz – a szerk.).Attila mindig, mikor 6 hétnél hosszabb időre elmegy otthonról, tüntetésből kap egy kutyát. Most egy törpe uszkárral lepte meg a családja. Miközben beszélgetünk a sportolóval, reklamált a négy hónapos kedvenc. – Ezekről a meglepetésekről sohasem tudok. Elég érdekes meglepetés áll előttem, hiszen a sportterveim között még jó pár helyszín szerepel. A végén komoly kutyafarmunk lesz!– Rendkívül szerencsés vagyok, mert a családom támogat. A párom, amikor felébresztettek a mélyaltatásból, már ott volt mellettem. Hangot is adtak neki, hogy igen, nekem ezt meg kell csinálnom. Hiszen tudják, hogy amennyi munkát, pénzt és energiát belefektettem, ezt nem szabad csak úgy veszni hagyni, amikor tudom nagyon jól, hogy képes vagyok rá. És ezt az orvosaim és a kísérőszemélyzetem is egybehangzóan megerősítette.– Ha jól alakulnak a dolgaim, a következő évben szeretném körbeúszni Manhattan szigetét. Ez egy közel 50 kilométeres távot jelent. A város déli üzleti negyedétől indulnék, és oda is térnék vissza – mondja Mányoki Attila.Folytatja: – Meglehetősen látványos lenne, továbbá, ha teljesítem, bekerülhetnék a világ ultratávúszóinak még szűkebb körébe. Ha mindez megvalósulna, utána hozzákezdenék egy olyan új sorozat teljesítéséhez, amelyet eddig a világon még senki nem csinált végig.