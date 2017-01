Már a kislányokban is él a sztereotípia, hogy a férfiak okosabbak

Már a 6-7 éves kislányokban is él az a sztereotípia, hogy a férfiak okosabbak és tehetségesebbek a nőknél - derült ki egy új amerikai kutatásból, amelyet a Science tudományos lap aktuális számában tettek közzé.



"Társadalmunk a kiemelkedő intellektuális képességeket inkább a férfiakhoz köti, mint a nőkhöz. Eredményeink azt mutatják, hogy ez a nézet már a 6-7 éves gyerekekre is hatással van" - mondta el az AP-nek Andrei Cimpian, a New York-i Egyetem pszichológiai tanszékének professzora.



A Cimpian vezetésével végzett kutatásban négyszáz gyerek vett részt az 5-7 éves korosztályból. A kutatás első részében elmondtak nekik egy történetet valakiről, aki "nagyon-nagyon okos", majd megkérték őket, válasszák ki azt a fotót, amely szerintük a történet szereplőjét ábrázolja.



Négy képet kaptak, kettőn férfi, kettőn nő volt látható, mind a négyen komoly munkára utaló öltözéket viseltek, korban közel álltak egymáshoz, boldognak tűntek.



Az ötéves lányok és fiúk az intellektuális kiválóságot a saját nemükhöz kapcsolták, vagyis a lányok többsége a nőket, a fiúk többsége a férfiakat ábrázoló képek közül választott.



Az idősebb, iskolás korú lányok azonban már elkezdték magukévá tenni a nemekkel kapcsolatos sztereotípiákat. A 6-7 éves lányok közül "szignifikánsan kevesebben" választottak nőt ábrázoló fotót. Hasonló eredmények születtek, amikor gyerekek fotói közül kellett azonosítani a történet szereplőjét.



Amikor azonban arra kérték őket, válasszák ki a képek közül azt, amelyik az iskolában jól teljesítő gyereket ábrázol, akkor a lányok inkább lányok fotóira mutattak, ami azt jelenti, hogy elképzelésük szerint az okosság nem az iskolai teljesítményen alapul.



A kutatás második részében két új társasjátékot mutattak meg a résztvevőknek, az egyikről azt mondták nekik, "olyan gyerekeknek való, akik nagyon-nagyon okosak", a másikról azt, hogy "olyan gyerekeknek, akik nagyon-nagyon szorgalmasak".



Az ötéves fiúk és lányok egyaránt az okos játékot akarták játszani, 6-7 évesen a fiúk továbbra is ugyanazt, ám a lányok inkább a másik játékot választották már.



"Semmi sincs a játékban, amitől az kevésbé lenne érdekes a lányok számára, csak a leírás mondja, hogy nagyon-nagyon okos gyerekeknek szól" - mutatott rá Cimpian.



"Ezek a sztereotípiák elbátortalanítják a lányokat, lebeszélik őket sok nagy presztízsű pályáról, amelyeken így valóban kevés a nő" - írták a kutatók.