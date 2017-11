Márton napja elindít a csendesség felé: a libaólba bújó szent ünnepe nem csak az evésről szól

Márton-nap története



A legenda szerint a 4. században Szombathely környékén született és a római császár katonájaként szolgáló Márton egy hideg téli estén megosztotta meleg köpenyét egy koldussal. Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus a koldus alakjában, és attól fogva nem a hadsereget, hanem Istent szolgálta. Jóságáról még életében legendák keringtek, püspökké is szentelték. A legelterjedtebb monda szerint Mártont szerénysége méltatlannak tartotta e címre, ezért elbújt egy libaólban. A libák azonban hangos gágogásukkal elárulták, így megtalálták, és Tour püspökévé szentelték.

A befelé fordulás ideje jön

Ha Márton napján fagyott, akkor enyhe karácsonyt jósoltak, ha napsütéses idő volt, kemény telet vártak, ha pedig november 11-én hó esett, azt mondták, Szent Márton püspök fehér lovon jött. Márton napja azonban nem csak az időjárási előrejelzések szempontjából volt fontos a paraszti világban. A mezőgazdasági munkák végét jelentette arra az évre, egyben az utolsó nagy ünnepet az adventi időszak és a karácsonyt megelőző 40 napos böjt előtt, amelyre evéssel, ivással készültek föl. Határnap volt: lezárta a munkás, kifelé forduló időszakot, hogy helyet adjon a nyugodt befelé fordulásnak.Mára megfakult ez a szerep, Márton napja leginkább az evésről szól. A paraszti élet szokásai olyan távol állnak fogyasztói társadalmunk elvárásaitól, amilyen távol csak lehet. Pedig a várakozás, az elcsendesülés és a megnyugvás időszakára – amit Márton napja meg is nyit – a felfokozott, ingerdús hétköznapokban talán nagyobb szüksége van a léleknek, mint valaha.

– Az év vége a lélek kívülről befelé fordulásának időszaka, a négy évszakban élő ember életében legalábbis egészen biztosan – mondja Fehérváry Anikó mentálhigiénés szakember. – Szépen segíti ezt az utat a természet: télen a világ kopár lesz, elveszíti színeit, nem igyekszik elvonni a figyelmünket a bensőnkben zajló folyamatokról – folytatja, és hozzáteszi, hidegben beszorulunk a szobába, és a korán érkező sötétségben van alkalmunk befelé tekinteni. – Az egyház bölcsen időzítette a határnapokat. Húsvét, vagyis a feltámadás és az ébredő természet egymást erősítő léte is elevenítő. De az is, ahogy Márton-nap után, advent idején még botorkálunk a sötétben, hogy aztán karácsonykor a téli napforduló után megérkezzünk, készen állva Jézus Krisztusnak, a Világ Világosságának megszületésére – mutat rá Fehérváry Anikó.

Visszatartanak félelmeink

A római időkben november 11. a téli évnegyed kezdő napja volt, ekkor az új termésből és az újborból tartottak nagy lakomát. Általában ludat, vagyis a hadisten, Mars szent madarát fogyasztották.

Kezünkben a döntés

Márton napi liba-menü a HBH-ban. Fotó: Kuklis István

Ez azonban nem könnyű, és nem is feltétlenül kényelmes utazás, ismeri el a mentálhigiénés szakember. – Ahogy a befelé fordulás, úgy a csend is félelmetes lehet. Ürességgel, magánnyal, megfosztottsággal teli érzés. Ilyenkor tulajdonképpen a senki földjén járunk, ahol bármikor szembetalálkozhatunk a saját démonjainkkal, és bármikor felsejlhetnek a sebeink – avat be, és hozzáteszi: épp az ettől való elemi félelmünket használja ki a fogyasztói társadalom, amikor ebben az időszakban mesterséges ragyogással önti el az életünket. Ha szembenézünk ezzel az ösztönös félelemmel, és elkezdjük keresni magunkban a csendet, akkor egyben arra is rájöhetünk, hogy nem vagyunk egyedül, mind-mind egy nagyobb rendszer részeként létezünk.– Ha kiszállunk a hétköznapok mókuskerekéből, ahol sokszor magányos harcosként küzdünk, elcsendesedünk, közelebb kerülhetünk a jelen megéléséhez, az öröm és a megelégedés képességéhez, ami épp, hogy nem szétválaszt, hanem összeköt minket. Ennek megtapasztalása pedig igazából elemi vágyunk – mondja Fehérváry Anikó, és rámutat, a hatalmas csoportnyomás belevisz egy illúzióvilágba, amely a karácsonyi és az azt megelőző időszaknak csak a romantikus oldalát mutatja, és ajándékvásárlásba kerget kapcsolatjavítási óhajunkban, valódi kapcsolatépítés helyett.– A magunk által felaggatott csillagok fénye eltakarja azét a csillagét, ami a sötétségben most kúszik át az égen, és amit nem később, hanem most kéne látnunk – mutat rá Fehérváry Anikó, és kifejti, ahhoz, hogy ez megtörténjen, valóban lassítanunk kell, és a csend mellett meg kell tanulunk megélni az Isten iránt érzett éhségünket és szomjúságunkat is. Ez pedig szintén nem könnyű út.

Márton-napi szokások



– Márton-napon vágták le abban az évben először a hízott libákat, és az újbort is ekkor kóstolták meg először.

– A karácsony előtti 40 napos böjt előtti utolsó ünnepnap, nagy evés-ivást rendeztek, hogy a következő esztendőben is bőven legyen mit fogyasztani.

– Szokás volt, hogy a liba húsából, különösen a hátsó részéből, küldenek a papnak is, innen ered a „püspökfalat" kifejezés.

– A lúdvacsora után a novemberre éppen kiforrott újborral koccintottak. A néphit szerint a sok ivással erőt és egészséget töltenek magukba.

– A gazda ekkor fizette meg a pásztoroknak a bélesadót vagy rétespénzt, míg a pásztorok Szent Márton vesszejét ajándékozták neki. Minél több ága volt, annál több fiatal disznóra lehetett számítani.

– Úgy tartották, hogy a Márton-napra levágott lúd mellcsontja megmutatja, hogy milyen idő várható; ha barna volt, esős, ha fehér, havas telet vártak.

– Ma minden igényünk, így az éhségünk és a szomjúságunk is azonnal kielégíthető. Pedig a sóvárgás léte, megélése segít megérteni, hogy az élet kiszámíthatatlan, hogy hamis biztonságot teremt a gondolat, hogy mindent mi irányítunk. Utóbbi ugyanis nem igaz – magyarázza a szakember, és kiemeli, hogy a csendesség útján való elindulás – épp a társadalmi nyomás, és a félelmek miatt – mindig tudatos döntés kérdése. És hogy hogyan fogjunk hozzá? Általános recept nincs, de Fehérváry Anikó módszere segíthet.– A most kezdődő időszakban mindennap írok erről a lelki készülődésről egy mondatot, ami aznap született meg bennem. Lehet, hogy öt perc csend alatt rátalálok, de az is előfordul, hogy akár estig várom a létrejöttét. Ez segít a befelé figyelésben, ráadásul mindennap elolvasom az aznapra való evangéliumot is – fejezi be.