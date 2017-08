Márványszarkofágok bukkantak elő a földből Rómában

A római birodalom idejéből származó márványszarkofágokra bukkantak a római Olimpiai Stadion közelében.



A római Acea energia-és vízszolgáltató földmunkái során találtak rá az ókori kincsekre - jelentette be szerdán az olasz főváros régészeti és műemlékvédelmi hatósága.



A kőkoporsók mintegy 2,5 méter mélyen feküdtek a föld alatt. Egyiküket nagyon gazdagon díszítették, az első vizsgálatok szerint a szarkofágok a Kr.u. 3-4. századból származhatnak, de ezt további tanulmányozások fogják megerősíteni.



A szarkofágok minősége és mérete azt mutatja, hogy "valószínűleg egy gazdag római család gyermeki számára készültek" - olvasható a hatóság közleményében.



A római közműépítési munkálatok az elmúlt években páratlan régészeti leleteket hoztak felszínre, tavaly egy második századi katonai barakk csodálatos mozaikját és freskóit tárták fel a régészek a római hármas metróvonal építésekor.



A római metró C vonalának építése 2006-ban kezdődött az előzetes régészeti feltárások után, ám a munkálatok lassan haladnak, mert az alagút ásásakor rendre ókori kincsek kerülnek elő a földből. Az olasz főváros keleti, délkeleti térségében húzódó vonal egy része 2014 novembere óta működik, a városközpontba vezető északi szakaszán még dolgoznak.



A régészek szokatlanul mélyre, 20 méterre ástak a feltárások során, a talált leletek azt jelzik, hogy az ókorban egy hatalmas parasztgazdaság működött a térségben. Találtak amforákat, márványtáblákat, érméket, sőt egy őszibarack hűtésére használt tárolót is.



A metróépítéskor talált régészeti kicsnekból állandó kiállítást nyitottak a San Giovanni metróállomáson, amelyet várhatóan 2018-ban kapcsolnak be a forgalomba.