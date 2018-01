Máshogy jár a dzsesszzongoristák és máshogy a klasszikus zenét játszó zongoristák agya

A zenélés különböző képességek bonyolult összjátéka, amely tükröződik az agyi struktúrákban is. A lipcsei Max Planck Intézet munkatársai felismerték, hogy ezek a képességek sokkal kifinomultabban mutatkoznak meg az agyban, mint azt eddig feltételezték. Az eredmények segíthetnek annak megismerésében, milyen univerzális folyamatok játszódnak le zenélés közben.



Keith Jarrett világhírű dzsesszzongoristát egyszer arról kérdezték, elképzelhetőnek tartja-e, hogy egy koncerten klasszikus zenét és dzsesszt is játsszon. "Nem, szerintem az őrület lenne. A rendszer mindkét irányban különböző kapcsolókörökből épül fel" - idézte hétfőn a zenész válaszát az intézet, amelynek kutatói most felfedezték, hogy e mögött idegtudományi magyarázat állhat.



A kutatók szerint az ok az lehet, hogy a két zenei stílus más képességeket követel meg a zenésztől. "Zongorázás közben az agyban különböző folyamatok zajlanak, amelyek megnehezítik a váltást egy másik zenei stílusra" - mondta Daniela Sammler, a tanulmány vezetője.



Lényeges különbség a mozgás tervezése zongorázás közben. Elméletileg stílusirányzattól függetlenül a zongoristának tudnia kell, melyik billentyűt melyik ujjal nyomja le. Zenei irányzatonként eltérő azonban ennek a két lépésnek a súlyozása. A klasszikus zenét játszók a második lépésre, a hogyanra koncentrálnak. Számukra az fontos, hogy egy darabot technikailag kifogástalanul és nagy személyes kifejezőerővel adják vissza.



A dzsesszzenészek elsősorban a "mit"-re koncentrálnak: fel vannak készülve arra, hogy improvizáljanak és játékukat meglepő harmóniákhoz igazítsák. "A dzsesszzongoristáknak a harmóniák tervezésében gyakorolt flexibilitása az agyukban is megmutatkozik zongorázás közben" - emelte ki Roberta Bianco, a tanulmány fő

szerzője.



Az összefüggéseket 30 profi zongorista segítségével figyelték meg.