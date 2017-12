Máshol hagyomány, ami bűn a füzesabonyi betlehemben - ünnepi szokások a tojó tuskótól a lángoló kecskéig

Ő a Caganer, a spanyol Betlehemek éke. Mindenkiről készül, aki számít.

Első utunk Spanyolországba vezet, ha furcsa karácsonyi hagyományokról akarunk írni. A betlehem állítása nagyon elterjedt, még a karácsonyfánál is népszerűbb az országban. Minden városnak és községnek van betleheme, a városok sokszor versenyeznek egymással, melyik a legszebb. Na de rejtőzik benne valami, amit: egy - nem tudjuk szebben mondani - székelő figura. Ő a Caganer - egy letolt nadrággal guggoló 10 centis pásztor-paraszt szobra, amely épp nagy dolgát végzi, és alatta lapul a végeredmény is. Egyébként december 8-án egy egy farönköt (Cagatio) tesznek az asztalra, amelyre arcot festenek, betakarják, és ételekkel hizlalják, mert a hiedelem szerint ő ,,tojja" az ajándékokat. Ez különösen Spanyolország katalán részen elterjedt - őszintén gratulálunk a szép hagyományhoz. Versike is társul hozzá, amelyet- ugyanitt tudtuk meg, hogy a barcelonai polgármester állítólag azt mondta, mindenkiről készül Caganer figura, aki számít. Az igazi nagy ajándékok egyébként január 6-án, Háromkirályok ünnepén érkeznek. Sokáig emészt az a tuskó.

Másik nagy kedvencünk a svédországi kecske, amelyre fogadásokat lehet kötni: idén vajon sikerül-e felgyújtani? Nem túl régi, mindössze úgy 40 éves hagyományról van szó, de hamar nagy népszerűségre tett szert. A városban karácsony előtt minden évben szalmakecskét állítanak, és ezt helyiek és turisták minden évben megpróbálják felgyújtani - mások pedig megvédeni. Már olyannyira beágyazódott Gavle életébe a kecskeégetés, hogy 1988 óta előre lehet kötni fogadásokat, vajon sikerül-e idén felgyújtani - írja a deja-vu blog tematikus gyűjteménye . Itt megtekinthetik, eddig hányszor sikerült felgyújtani a kecskét - még azt is jelölik az idővonalon , mikor vitte el a rendőrség a tetteseket.

Jólakötturinn, az izlandi Yule, azaz karácsony macskája nem éppen egy aranyos cica - vele gondolhatták megoldani annak idején a szegénykérdést. Amelyik gyereknek ugyanis nincs új ruhája karácsonykor, azt a macska megeszi. Ezért vannak különös veszélyben a szegény gyerekek, mert nekik nem telik új ruhára - állítólag nagyon komolyan veszik a hagyományt, hogy egy új ruhadarabja mindenkinek legyen, lehet az zokni is. Aztán ott vannak még az ajándékosztó trollok, amelyek karácsony előtt 13 napig elrejtenek valamit a gyerekek cipőjében: lehet az édesség is, de aki rossz volt, rothadó krumplit kap. Anyjuk, az óriásnő pedig megeszi a rossz gyerekeket, de ha nem készítenek ki neki finom falatokat, akkor az egész ház népét felfalja. Nagyon kedves hölgy.Görögországban gonosz manók bújnak elő a föld alól karácsonykor, és tennének ezt-azt, aminek nem örülnek a háziak, de viszonylag könnyű kiszúrni velük. Ha disznóállkapcsot akasztanak a kandallóra, nem mernek bejönni a kéményen, jó, ha a tűz is ég a kandallóban, de véd ellenük a konyhai szűrő is. Ha az ajtó elé teszik, a manók kényszeresen számolni kezdik a lyukakat, de háromnál meghalnak, mert az szent szám náluk. Nem túl szívderítő történet, de a kecske óta tudjuk, hogy nem mindenki éli túl a karácsonyt.