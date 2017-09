Megdöbbentek a történészek: különleges Fabergé-kincsek kerültek elő

Carl Fabergé által készített ezüstkések kerültek elő Lengyelországban, megdöbbentve a történészeket, akik ez idáig azt hitték, hogy a különleges tárgyakat száz évvel ezelőtt megsemmisítették.



Az 1917-es oroszországi forradalmat követően a hajdani arisztokrácia és az orosz ortodox egyház vagyontárgyai köztulajdonba kerültek, és a kézzel készített arany-, valamint ezüst evőeszközöket, tányérokat és serlegeket beolvasztották.



A végzet az ékszer húsvéti tojásokkal világhírűvé vált Carl Peter Fabergé egy több mint száz darabból álló ezüst étkészletét is elérte, amelyet Szentpétervár gazdag és előkelő családja, a Kelcsek számára készített. Most azonban kiderült, hogy a készlet két darabját nem semmisítették meg.



"Két halkés - egy 35 centiméteres szervírozókés és egy 21 centiméteres asztali kés - csodával határos módon megmenekült" - mondta Adam Szymanski lengyel művészettörténész és Fabergé-szakértő, hozzátéve, hogy kollégáival eddig azt hitték, ennek az ezüst étkészletnek az összes darabja odaveszett.



Szymanski szerint a két kés a Vörös Hadsereg egy katonájának hála menekült meg, aki fizetésképpen kapta meg őket 1918-ban, amiért segített beolvasztani a neogótikus étkészlet többi darabját. A katona 1921-ben egy lengyel orvosnak adta el a késeket, amelyek hollétéről nincsenek pontos részletek a háború utáni évekből, mindössze annyit tudni, hogy egy család tulajdonában voltak.



A kések története 1900-ig nyúlik vissza. A Szentpéterváron élő Barbara Kelcs-Bazanova, aki férjhez menetele előtt busás vagyont örökölt, ekkor rendelte meg a 100 darabos étkészletet Fabergétől. Míg férje nemesi származású volt, addig az asszony a felkapaszkodottak táborát gyarapította, és eltökélt szándéka volt, hogy egyre feljebb jusson a társadalmi ranglétrán. A 32 fős étkészlettel a Kelcs-kúria neogótikus ebédlőjébe meghívott vendégeit akarta elkápráztatni.



Szymanski szerint a kések eredetiségét a rajtuk lévő K betű - ugyanilyen díszítette a Kelcs család ebédlőjét is -, a Fabergé-pecsét, valamint egy 1902-es fotográfia is bizonyítja.



Barbara Kelcs 1905-ben elvált és Moszkvába költözött, ahová rövidesen az étkészlet is követte. A forradalmat követően az ezüstöt elkobozták és megsemmisítették. A kések 2016-ban kerültek új tulajdonoshoz, egy lengyel gyűjtőhöz, aki miután tudomást szerzett róla, hogy egy Fabergé-étkészlet darabjaira tett szert, egy banki széfbe helyezte újdonsült kincseit. Egy amerikai gyűjtő azóta 1,2 millió dollárt (312 millió forint) ajánlott fel a késekért, amelyek egy orosz gyűjtő érdeklődését is felkeltették.