Megfejtették a kolerabaktérium titkát

A kolerát okozó baktérium fő terjesztője a szennyezett víz. A vízben azonban a kolera kórokozójának, a Vibrio cholerae baktériumnak meg kell magát védenie a falánk amőbákkal szemben.



A Lausanne-i Egyetem munkatársa, Melanie Blokesch vezette kutatócsoport vizsgálatai szerint a baktérium megszállja az amőbát. Belényomul, elrejtőzik egyik sejtszervecskéjében, ahol nem tudja az amőba felemészteni, és ott szaporodni kezd.



A tudósok azonosították azokat a molekuláris mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik a baktérium számára, hogy az amőba úgynevezett ozmoregulációs szervecskéjében rejtekhelyet alakítson ki magának. Ennek a sejtszervecskének az a feladata, hogy a belső nyomást egyensúlyba hozza a külső víznyomással.



A kutatók arra is rájöttek, hogyan tud a Vibrio cholerae az általa megszállt amőbából ismét kitörni: különböző felszabaduló enzimek, valamint ostora segítségével.



A kórokozónak ezek a tulajdonságai nagy jelentőséggel bírnak az emberek megfertőzésénél is, ezért a fertőzőképesség fontos faktorai. A szakértők feltételezése szerint a vizes élettér egyfajta kiképzőterület a baktérium számára.



Az eredmények, amelyekről a tudósok a Nature Communications című szaklapban számoltak be, arra utalnak, hogy az amőbákhoz hasonló ellenségekhez való alkalmazkodás abban is szerepet játszott, hogy a Vibrio cholera egy emberek számára is veszélyes patogénné váljon.