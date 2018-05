Meghökkentő dolog derült ki a balkezesekről

Korábbi tanulmányok is sugalltak már kapcsolatot a balkezesség és az alacsony születési testsúly között. Más vizsgálatok pedig azt mutatták, hogy a jobb- vagy balkezesség már a születés előtt eldől: az ultrahangvizsgálatok tanúsága szerint a magzatoknál már 10 hetes korban megfigyelhető, hogy melyik hüvelykujjat "részesítik előnyben" - írta a medicalxpress.com.



A mostani kutatás során a szakemberek több bizonyítékot akartak gyűjteni a születési súly és a jobb- vagy balkezesség közötti kapcsolatról.



A szakemberek két óriási születési adatbázist elemeztek, egyet Hollandiából, egyet Japánból. Mivel korábbi kutatások már kimutatták, hogy a balkezesség gyakoribb az ikreknél és még gyakoribb a hármas ikreknél, ezért a kutatók kizárólag az utóbbiakra fókuszáltak a tanulmányukban.



Az adatbázisokat leszűrték a 33 hétre született hármas ikrekre: Hollandiában ez 947, Japánban 1305 hármas ikret jelentett.



A kutatók ezután megállapították, hogy a jobb- és balkezes gyerekek születési átlagsúlya eltért egymástól: Hollandiában a balkezes gyerekek 1,79 kilogrammal, a jobbkezesek 1,903 kilogrammal jöttek a világra. Japánban hasonló eredményre jutottak: a balkezes gyerekek születési súlya 1,599 kilogramm, a jobbkezeseké 1,727 kilogramm volt.



Az eredmények szerint sem az anya életkora, sem a születési sorrend nem befolyásolta a gyerekek balkezességét. A kutatók azt is megállapították, hogy a balkezes gyerekeknél lassabban fejlődtek a motorikus képességek.



A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, az eredményeik nem azt jelentik, hogy az alacsony születési súly a balkezesség egyetlen oka. Mint rámutattak, korábbi tanulmányok szerint az örökletesség is szerepet játszik benne, ugyanis a balkezes embereknek nagyobb valószínűséggel születik balkezes gyereke.