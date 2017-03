"Mesterséges Nap" segítségével akarnak környezetbarát üzemanyagot előállítani

Ehhez vízből hidrogént kell leválasztani, a hidrogén a jövő különösen környezetbarát üzemanyagainak egyike. A hidrogén elektrolízis útján állítható elő, melynek során elektromosság révén a vizet hidrogénre és oxigénre bontják. Ez a folyamat nagyon drága, mivel nagy energiabefektetést igényel. A jülichi kutatók remélik, hogy jóval hatékonyabb módszert találnak a hidrogéntermelésre.



Mivel a természetben nincsenek stabil fényviszonyok, megalkották a Synlight nevű napszimulátort, "a világ legnagyobb mesterséges Napját", amelyet csütörtökön helyeztek a Észak-Rajna-Vesztfáliában lévő Jülichben.



A berendezés 149, összesen 350 kilowattos lámpából áll, amelyek hasonlatosak a mozik projektoraiban használtakra. Fényük nagyon hasonlít a Napéra. A belső lámpaernyők egy méter átmérőjűek, egy 14 méter magas és 16 méter széles területen méhsejtszerűen helyezkednek el, egy 20-szor 20 centiméteres területre fókuszálnak. A nagyfokú koncentráció révén e területet tízezerszer több fény éri, mint amennyi napfény normális esetben érne egy ekkora felületet.



A lámpák fókuszában a DLR szerint akár 3000 Celsius-fokos hőmérséklet is keletkezhet. Ezt a hőt használják fel a vízalapú üzemanyag előállítására. Ezzel a viszonylag új kezdeményezéssel a DLR a hagyományosaknál gazdaságosabb módszert fejleszt ki még úgy is, hogy négy óra üzemidő alatt olyan sok áramot használ fel a Synlight, mint egy négyfős háztartás egy év alatt.



A kutatók teszteket is végeznek a műszerrel a naperőművek hatékonyságának javítására és annak vizsgálatára, hogyan zajlanak az UV-sugárzás hatásainak kitett anyagok öregedési folyamatai. Ezek elsősorban az űrkutatás és az ipar számára játszanak fontos szerepet.