Mesterségesen "megfagyasztott" erdőn tanulmányozzák a jégviharok hatásait

A víz órákon belül ráfagyott a faágakra, mintha valóban jégvihar csapott volna le az erdőre. Az eredményekről az amerikai mezőgazdasági társaság (American Society of Agronomy) tampai konferenciáján számoltak be szerdán.



Lindsey Rustad, az amerikai mezőgazdasági minisztérium erdészeti kutatója elmondta, arra voltak kíváncsiak, hogy a klímaváltozással várhatóan gyakoribbá váló jégviharok - amelyek olyankor alakulnak ki, amikor az alacsony felhőkben megfagy a pára, és mindent vastag jégréteg von be - hogyan befolyásolják az erdők

egészségét.



A tudósok már tanulmányozták az erdőtüzek és a savas eső hatását, a jégviharok következményeit még nem nézték meg közelebbről.



A minisztérium New Hampshire-i Hubbard Brook kísérleti erdejének különböző, kosárlabdapálya méretű részeire zúdították tűzoltófecskendőkkel egy közeli patak vizét. Különböző mennyiségű vízzel a jegesedés három fokozatát hozták létre.



A kutatócsoport ezután egy éven át összehasonlítja a jeges részek életét a közeli, érintetlen erdőkével. Összevetik az erdő egészségének jellemzőit, a talaj tápanyagainak körforgását, a regenerációképességet és a vadállományt.



Rustad szerint az enyhe jegesedés még jót is tesz az erdő egészségének, "megnyirbálja" a lombot, helyet csinál az új hajtásoknak.



"Egy-egy jegesedés esetére elegendő széntartalékuk van a fáknak, hogy újra leveleket hajtsanak és helyrejöjjenek" - magyarázta.



Ha azonban a klímaváltozással gyakoribbá válnak a jégviharok, a fáknak nem maradnak tartalékaik a regenerációhoz.