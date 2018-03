Mindeddig csak egyszer volt ilyen kicsi a északi-sarki tengeri jég kiterjedése

Kép: Pixabay

Második legkisebb téli kiterjedését érte el a tengeri jég az Északi-sark térségében 2017/18 telén az amerikai Nemzeti Hó- és Jégadatközpont (NSIDC) adatai szerint.Az úszójég valószínűleg március 17-én érte el évi legnagyobb kiterjedését, 14,5 millió négyzetkilométert, ami részlegesen nagyobb kiterjedés, mint a 2017-es rekord kiskiterjedésű téli úszó jégtakaró a térségben.Az Északi-sark térségében a tengeri jég általában márciusban, a tél végén fagy be a legnagyobb területen, a legkisebb éves kiterjedésére ősz elején, szeptemberben olvad el.Az északi-sarki tengeri jég zsugorodása az elmúlt évtizedekben folyamatos volt, területe az elmúlt négy évben volt a legkisebb, az ember által előidézett klímaváltozás hatására.Az NSIDC adatai szerint az Északi-sarki téli tengeri jégkiterjedés 2018-ban mintegy egymillió négyzetkilométerrel - ami Egyiptom területével egyenlő - marad el a hosszú távú átlagos maximum kiterjedéstől.A központ 39 éve elemzi a jégkiterjedésről gyűjtött műholdas adatokat. A tengeri jég téli kiterjedésének csökkenése azt jelenti, hogy egyre nagyobb területek egész évben jégmentesek maradnak, különösen az Oroszország és Norvégia északi részén elterülő Barents-tengeren, amely egyre inkább az Atlanti-óceánhoz válik hasonlóvá - mondta Tor Eldevik, a Bergeni Egyetem Bjerknes Klímakutató-intézetének a professzora.Az Oroszországtól északra fekvő hatalmas Shtokman gázmező egy olyan térségben van, amely ma már a tél derekán is jégmentes, ami segíti a Gazprom céget, ha megkezdi feltárását.Egészen az 1980-as évek elejéig a térséget jég fedte - magyarázta a professzor. A Teekay hajózási társaság a közelmúltban jelentette be, hogy egy cseppfolyósított gázzal teli tartályhajó egy északi-sarkköri oroszországi terminálról hajózott 2018 januárjában Franciaországba, ez volt az első hajó, amely jégtörő nélkül tett meg egy ilyen téli utat.